Caso Orozcotola se ventila en Ibarra desde el viernes

Ibarra. La audiencia por el presunto delito de abuso de confianza en contra del exgerente de la Cooperativa de Transportes Orozcotola, Luis A. de la ciudad de Atuntaqui, se ventila en la ciudad de Ibarra.

Más de cuarenta testigos estuvieron presentes en la audiencia en su primer día en esta ciudad, sin embargo ayer no todos los testigos fueron evacuados, es por ello que existe otra fecha para retomar la misma.

Testimonio. “Yo soy uno de los acusados, fui parte de la directiva de la Cooperativa Orozcotola, se nos acusa de abuso de confianza, nos culpan de que hemos usado el dinero para otros fines del que tenía que ser destinado. Pero yo debo señalar que no hay perjuicio, más bien en esto parte de la culpa tuvo la ANT porque en su momento ellos nos engañaron porque nos dieron un permiso de operación y nos pidieron unos requisitos, entre esos que compráramos 13 unidades, pero resulta que nos tuvieron con 13 unidades compradas, de las cuales seis unidades pagamos a 73 mil dólares me parece, encima nos cayó el SRI, matrículas y durante un año pasó la flota comprada y el permiso no nos dieron.

Allí tuvimos que pagar mucho dinero de intereses, quienes nos vendieron los buses nos cobraban intereses”, dijo un exmiembro de la directiva de la Cooperativa que ayer también fue llamado a declarar. El procesado no quiso dar ningún criterio.