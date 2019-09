Camiones, motos y camionetas improvisan cooperativas de transporte en Mascarilla

Ibarra. “Yo necesito ir a Bolívar y pues no me queda más que usar los vehículos que están aquí ofertando el transporte”, dijo Manuel Hurtado ciudadano de la parroquia de Los Andes, quien mediante los trasbordos esperaba llegar ayer a su casa, procedente de Quito.

Y es que las empresas de transporte interprovincial llegan con la gente hasta el sector de Mascarilla, en el límite provincial de Imbabura y Carchi. De allí cada quién tiene que saber cómo y de que forma llega a su destino, eso en el sentido sur - norte.

Allí se encuentra maquinaria de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia que impiden el paso de cualquier tipo de vehículo como parte de la protesta que hoy cumple ya seis días.

La realidad. Son decenas de vehículos cuyos propietarios son de zonas aledañas al Juncal, Mascarilla y Chota, Ambuquí y más quienes del otro lado de la maquinaria que es parte de la paralización prestan el servicio de taxis o transporte liviano. Los precios son altos, pero los pasajeros sin tener otra opción tienen que pagar el costo de lo que significa la paralización en la provincia del Carchi.

Los costos del viaje. “El costo desde aquí de Mascarilla hasta el sector de Bolívar cuesta 5 dólares por persona. En las camionetas están cobrando 4 por persona”, dijo Jofre un joven que ayer al medio día hacía de “enganchador” en Mascarilla. Pero el no era el único varios muchachos más promocionaban los viajes a Ambuquí, Los Ándes, y a varias zonas de la provincia del Carchi.

“El costo depende del lugar a dónde se dirige la persona. Ahora si son varias personas se les hace un descuento”, dijo otro joven que no quiso dar su nombre pero que era el encargado de promocionar los servicios.

Otro testimonio. “Yo quiero viajar a La Paz, pero me dicen que me dejan en Bolívar. Pero de ahí nuevamente me toca hacer trasbordo y pues me va a salir muy caro. Yo vengo de Quito estoy allá desde la semana anterior pensando que el paro se iba a terminar, pero veo que al contrario, aquí ha estado hecho un gran problema y pues así poco a poco espero llegar”, dijo Luis Miguel Torres, el ciudadano tomó un automóvil color blanco el cuál emprendió el viaje, junto con cuatro pasajeros más rumbo a Bolívar.

De regreso. Pero en el sentido norte - sur el panorama es casi similar, del lado de la provincia de Imbabura existen automóviles y taxis que trasladan a la gente hasta Ibarra, el costo en cualquier vehículo que tome, es de dos dólares por persona.

Sin embargo de este lado existe la ventaja de que allí se encuentran varias unidades de buses interprovinciales, es por ello que se ha vuelto muy común en este lugar escuchar a los “enganchadores”, usar las frases como “A Quito, Guayaquil, Ambato...”. Es por ello que mucha gente para trasladarse a Ibarra prefiere usar el transporte interprovincial.

El Ángel - Mira. Para los ciudadanos que viajan hasta Mira y El Ángel, el panorama es igual, pero sin muchas opciones, son pocos los vehículos que prestan los servicios a estos cantones, no porque no quieran, sino que el trayecto está más obstaculizado que otros lados como parte de la manifestación.

Otro de los medios de transporte que también son una buena opción para pasar de un lado a otro son las motos, eficaz para personas que viajan solas, el costo para trayectos cortos varía entre un dólar, dólar y medio y hasta dos.

Las ventas de comida no son muchas, quienes desean alimentarse tienen que llegar hasta los puestos de comida ubicados cerca al control de Mascarilla.