Cae banda de robacasas tras delinquir en Tulcán

Tulcán. La Policía en Tulcán logró la desarticulación de una banda de roba casas. Luego de cometer el delito en un inmueble situado en la Avenida Julio Robles y calle México, al norte de Tulcán, un operativo policial permitió la captura de los cuatro antisociales que registran antecedentes penales por distintos delitos.

Los hechos. Según informó Fernando Herrera, comandante de la Sub zona de Policía Carchi Nº4, cuatro extranjeros robaron un televisor plasma y dos laptop de una vivienda. Tras un despliegue policial de personal de Inteligencia e Investigación, los ciudadanos fueron interceptados a la altura de la Avenida Gran Colombia y Av. Julio Robles a bordo de un vehículo mazda de placas NWJ 806. En el automóvil se identificó a Jairo T., Daniel T., Jaime C., y Luis B., todos de nacionalidad colombiana. En la audiencia los ciudadanos se acogieron al procedimiento abreviado por lo cual el Juez la Unidad Judicial Penal dispuso 18 meses de privación de libertad para Jaime C., y Daniel T., y 8 meses de cárcel para Jairo T., y Luis B., Todos registran antecedentes penales, dos de ellos en Ecuador. Por ejemplo, Jaime C., registra dos causas judiciales por robo en Ecuador y un caso de fuga de presos en Colombia, mientras que Luis B., registra dos causas judiciales por robo en Ecuador y en Colombia y cuatro casos de tentativa de homicidio, hurto calificado y agravado concierto para delinquir.