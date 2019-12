Búsqueda de un anciano es incansable pero sin resultado

Ibarra. Salió de su domicilio en el sector de Carabuela, perteneciente a la parroquia de Ilumán y no ha regresado. Ya son más de 20 días de su desaparición.

La búsqueda. Los primeros que hicieron conocer a este medio de comunicación sobre este hecho fueron los ciudadanos Alejandro Ra-mos y Rafael Cotacachi, amigos y parientes respectivamente del ciudadano desaparecido.

“Sabemos que desde que falleció la esposa hay momentos en que él se olvida de las cosas. Las personas que conozcan de su paradero pueden comunicarse al 099466985078 / 09867455-95”, dijo uno de ellos.

Una de sus hijas. “Mi papá salió de la comunidad de Carabuela a las 10:00. En las cámaras de la terminal de Ibarra se lo mira entrando a las 11:30, se le observa ingresando a la terminal, pero su salida no se mira. No se sabe qué carro cogió o a dónde se dirigió, hasta ahora ya más de 20 días no sabemos nada.

En la cámara que le mencionó se le ve solo, al parecer da la impresión de que va comiendo algo”, dijo María Santacruz Santacruz, una de las hijas del desaparecido.

Continúa su relato. Mi papá estaba vestido con un sombrero blanco, camisa manga larga, rayas rojas y el chaleco café con alpagatas de color blanco. Él se llama Segundo Santacruz Ramos, tiene 77 años de edad. Una vez salió, pero ya un poco tarde, pero regresó, de ese día ya no le permitimos que salga a Ibarra, ya estaba pasando por acá nomas, pero ahora nos hizo descuidar y no regresa”, dice la hija del ciudadano quien asegura que ya lo han buscado hasta por los hospitales de los diferentes cantones sin resultado alguno.