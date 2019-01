$!Búsqueda de excursionistas a Puruhanta con tecnología de punta

Con emoción contó que lo primero que hice al subir al vehículo fue llamar a su esposa, para decirle que está bien. “Fue mi hija quien contestó, me dijo papi en donde estás, ya vienes”.

En la tarde viernes llegaron al sector de Pesillo, por la guía de sus compañeros desde el CAT1. “Llegamos en buen estado de salud por la preparación que tenemos, yo llevo nueve años en el Cuerpo de Bomberos de Ibarra y he tenido oportunidades de salir a buscar a personas extraviadas en la montaña con resultados favorables, en esta ocasión no fue posible, recorrimos más de 30 kilómetros por la montaña”.

En el lugar de Pesillo, los comuneros del sector junto a familiares de los extraviados planificaban para el rescate.

A pie y a caballo salían este sábado con dirección a Ventanas.

Oscar Urcuango, quien lidera el grupo de comuneros, es una persona que ha vivido mucho tiempo en la parte alta de la montaña y sabe todos los caminos y senderos que pueden estar las personas extraviadas.

“Hay diferentes entradas y presumo que están perdidos porque no conocen bien la zona, si no me equivoco si buscamos a unos 15 kilómetros en línea recta, podremos encontrar a los excursionistas”, dijo. “Es por la neblina que impide a las personas guiarse en la salida, la vegetación es espesa dificulta caminar en el lugar”

Los familiares y amigos de los montañistas, con el respaldo de las unidades de rescate esperar que muy pronto los encuentren.