Audiencia evaluatoria de juicio en caso Campoverde

Quito. Para mañana, lunes 1 de abril, a las 10:00, está prevista la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de la joven Juliana Campoverde.

Proceso. Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, informó que la audiencia pública se desarrollará en el cuarto piso del Complejo Judicial Norte (Av. Amazonas y Villalengua).

Por la desaparición de Juliana Campoverde es procesado el pastor evangélico Jonathan C., quien se encuentra en prisión preventiva desde el 5 de septiembre de 2018, en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga.

“Es la última persona que tuvo contacto con mi hija. Han pasado cerca de siete años y todavía no hemos alcanzado justicia, pese a que desde el inicio hemos dado toda la información y no han tomado en cuenta la investigación. La jueza no puede dejar en la impunidad el caso de mi hija”, enfatiza Elizabeth.

A través de un comunicado, Elizabeth dio a conocer que, en la audiencia, se espera el informe de peritaje realizado a los videos proporcionados por los medios de comunicación sobre la búsqueda del cuerpo de Juliana en la quebrada del sector de Bellavista, nororiente de Quito.

“Esto luego que la defensa del pastor evangélico, Jonathan C. argumentara que la falta de esta diligencia vulnera su derecho a defenderse”.

La primera audiencia en este caso se suspendió el jueves 7 de marzo, pues la jueza dio un plazo de 15 días para incluir el peritaje de las imágenes.

Elizabeth Rodríguez enfatiza que existen pruebas fundamentadas que demuestran que Jonathan C. es el responsable de la desaparición y la muerte de su hija.