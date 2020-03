Atrapado luego de cometer una fechoría en el centro

Ibarra. Por una llamada a la central ECU 9-1-1 se alertó sobre una alerta de ayuda en la Av. Pérez Guerrero, inmediatamente llegó el personal policial y empezó con en la persecución de un ciudadano que minutos antes había ocasionado, presuntamente, un robo de un teléfono celular.

Persecución. Por lo que de inmediato los uniformados se percataron de un ciudadano afrodescendiente transportándose, a pie, en precipitada carrera y que al percatarse de la presencia trató de evadir el control policial, haciendo caso omiso al llamado de “alto policía”.

Es así que los uniformados le interceptaron a la altura de la calle Bolívar para luego neutralizar su resistencia.

Testigo. Personal policial tomó contacto con la ciudadana Flor G., la misma que manifestó que: “mientras me encontraba en su vehículo por el sector del antiguo hospital, ubicado en la calle Cristóbal Colón observó que dos ciudadanos afrodescendientes le interceptaron a una señora y con un cuchillo le amedrentaron y le sacaron el celular, es por eso dijo que decidió seguirles a estos ciudadanos, pidiendo ayuda a los transeúntes, dijo que el cuchillo le botó el sospechoso y que era el mismo que tenían en su poder los uniformados junto con el sujeto capturado.

Al lugar también avanzó la presunta víctima identificada como Diana H., ella manifestó: “mientras me encontraba caminando por la calle Salinas y Colón fui sorprendida por dos ciudadanos afro descendientes y uno de ellos sacó un cuchillo y me puso sobre mi estómago y me dijo entrégame tu celular”, explicó la ciudadana.