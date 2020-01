Familiares de Diana aseguran que no rechazaron la casa, ni la beca

Ibarra. Mauricio Castro, vocero oficial de la familia de Diana Carolina Ramírez, joven asesinada en el centro de Ibarra el 19 de enero de 2019, se comunicó vía telefónica con Diario EL NORTE, para explicar la situación y la decisión que tomaron en torno a la casa y la beca que fueron ofrecidas para los hijos de su sobrina fallecida.

Ante las declaraciones del exgobernador de Imbabu-ra, Galo Zamora, Mauricio Castro aseguró que sí se reunieron para tratar dicho tema, sin embargo, como familia, tomaron una decisión temporal, más no rechazaron la ayuda que les ofrecieron luego del fatídico hecho que conmocionó a todo el país.

“El ofrecimiento del ingeniero Zamora, cuando nos reunimos, fue tramitar una vivienda para los hijos y el esposo de Diana Carolina y el otro ofrecimiento fue u-na beca estudiantil en el Pensionado Atahualpa, en donde fue rector. Después de hacer un análisis psicológico con los niños y la familia, decidimos dejar el tema de la casa en ‘stand by’, no rechazarla como él afirmó, en ningún momento hemos dicho que rechazamos la vivienda. Sí es un ofrecimiento político sabemos que será momentáneo, pero sí es algo que de corazón quieren dar a los niños, se esperará que estén adaptados al cambio del entorno en el que están”, mencionó Castro vía telefónica.

Situación de los menores. El vocero además comentó que los niños no pueden sufrir un cambio y que para la familia eso es algo éticamente correcto.

“Lamentablemente aún no hemos aceptado la vivienda, porque si lo hacemos, no va a ser habitada por los niños en este momento.

Creo que es una falta de entendimiento y comprensión dentro de la sociedad, pero nuestra ética nos dice que si no es para los niños, no debemos recibir, y cuando veamos que ellos puedan cambiar su ambiente familiar, pues aceptaremos”, aseguró Castro, quien además mencionó que la vivienda que les ofrecieron era bastante alejada de la ciudad, y que eso sería aislarles de su familia, y luego de que perdieron a su madre, no es lo correcto.

En lo que se refiere al ofrecimiento de la beca para los menores, Castro señaló que dialogaron con el representante de los padres de familia de la institución educativa, quien les mencionó que iba a tratar el tema con la directiva.

“Se analizó el tema psicólogo de los niños y nos dijeron que no era el momento oportuno para el cambio, pero siempre estuvimos agradecidos con el gobernador de ese tiempo. Con el ingeniero Álvaro Castillo no hemos tenido acercamientos y no sabemos si continuarán los ofrecimientos”, aseguró.

Durante el diálogo mencionó también que el estado mental de los niños es mejor, ya que el padre y los abuelos han mencionado que siempre han estado preguntando de su madre, pero con la labor psicológica se irán adaptando a la situación.

Finalmente reiteraron, co-mo familia, el apoyo total a la Policía Nacional en el caso de omisión que se encuentra en tramite.

“Siempre les vamos a apoyar, lo único que necesitamos es que esto sea un antes y un después en cuanto a la formación. Estamos a favor de los policías, pero no de las políticas que se están aplicando en bienestar de la sociedad. El 19 de enero de acaba la instrucción previa y la Fiscalía tendrá que actuar”, sostuvo Castro.

Contraparte. Galo Zamora, exgobernador de Imbabu-ra, mencionó que ya va a ser un año del lamentable fallecimiento de Diana Ca-rolina y que él se reunió con los familiares desde la Gobernación y se hizo una propuesta, conjuntamente con el ministro de Vivien-da, y las autoridades del Pensionado Atahualpa.

“Fue algo inédito, pero ya quedó en manos de la familia y los dos hijos menores de edad. Nosotros conseguimos una vivienda y, lastimosamente, tengo entendido que no lo tomaron cuando se les dijo aquí están las llaves para que puedan utilizar. En cuanto a la educación se les daba una beca completa para los dos”, aseguró Zamora.