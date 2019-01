Arcsa decomisa 600 kilos de queso

Tulcán. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y la Agencia de Regula-ción y Control Fito y Zoo-sanitario (Agrocalidad), realizaron operativos en plantas procesadoras de lácteos en los cantones Huaca y Tulcán, en Carchi, donde se detectaron 600 kilos de queso sin Notifica-ción Sanitaria que iban a ser comercializados en el mercado local.



Según informaron las autoridades la planta donde se detectó el queso presentaba condiciones higiénico-sanitarias regulares para el procesamiento de los alimentos, entre estas que la leche no contaba con los respectivos registros de calidad y se consideró de dudosa procedencia. Además según los técnicos de Arcsa las condiciones de almacenamiento de los productos terminados no eran las mejores, algunos no contaban con identificación y otros tenían etiquetas de productos colombianos, es decir, no tenían Notificación Sa-nitaria ecuatoriana.

Dentro del operativo se comprobó también que los quesos fueron elaborados con leche con antibióticos. Por esta razón, la Policía procedió al decomiso de 240 bloques de queso de 2.5 kilos cada uno. La planta procesadora de lácteos de Tulcán entrará a un proceso sancionatorio por esta irregularidad.