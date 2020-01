¿Anciana no cumple con el registro social para adquirir el Bono?

Ibarra. Diario EL NORTE sacó a la luz, en el mes de septiembre del año anterior, la situación en la que se encontraba en ese entonces Carmen Amelia Yépez, una adulta mayor de 89 años de edad.

Han pasado los meses y EL NORTE volvió a visitar a la anciana para conocer si ha recibido ayuda por parte del Estado.

La adulta mayor mencionó que sigue igual, sin bono y sin una silla de ruedas para poder movilizarse, ya que asegura no puede caminar.

Se conoció que en el mes de septiembre, luego de la nota periodística de Diario EL NORTE tuvo la visita de “Las Manuelas” y en aquel entonces se verificó que el registro social de la anciana no le alcanzaba para recibir el bono o identificarle como una persona con discapacidad.

Testimonio. Carmen Ame-lia trabajó por muchos años lustrando zapatos en la avenida Pérez Guerrero, en Ibarra, pero por su estado de salud dejó de ir a su lugar de trabajo. “Mi puesto sigue ahí, queda junto al de mi esposo. Yo no puedo caminar, no puedo moverme, siempre necesito de personas que me ayuden”, dijo Carmen Amelia. Es oriunda de la provincia del Car-chi, cuenta que salió de allá cuando era muy jovencita y pues se quedó viviendo en Ibarra.

La anciana vive en la casa que dice no es de ella sino de sus hijos, se ubica en el sector del Mirador de Aza-ya, entre las calles Guaya-quil e Ibarra.

El esposo de Camen Ame-lia, Manuel Mesías Tatés continúa prestando sus servicios de lustrar zapatos en la conocida Av. Pérez Gue-rrero de esta ciudad.

El puesto de su esposa sigue intacto, es más sus implementos siguen ahí.