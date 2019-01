Analizarán intento suicida de venezolano detenido por femicidio

Quito. El subsecretario de Rehabilitación Social de Ecuador, Ricardo Camacho, anunció que analizarán con expertos la actitud del venezolano acusado de presunto femicidio, luego de que intentara “atentar contra su vida provocándose una herida en su cabeza” en el centro de detención donde está recluido.

Camacho dijo a Efe que en el proceso participarán psiquiatras y que tras los análisis adoptarán las medidas pertinentes para velar por la seguridad del extranjero.

Toda persona privada de la libertad “está en manos del Estado ecuatoriano y nuestro deber es cuidarle a esa persona para que se presente ante la audiencia (...) y hacer respetar sus derechos hasta que el juez determine su sentencia”, subrayó.

“Se va a analizar su actitud. Quiero saber por qué el señor tuvo esa actitud el día de ayer”, comentó.

De acuerdo al Servicio Nacional de Rehabilitación, el ciudadano intentó “atentar contra su vida provocándose una herida en su cabeza de aproximadamente 7 centímetros que compromete su cuero cabelludo”.

El venezolano fue atendido por médicos, quienes cosieron la herida con 11 puntos y fue chequeado en un hospital de la ciudad de andina de Latacunga.

“El señor está en el Centro de Rehabilitación, volvió anoche, se le cosieron los puntos y está nuevamente en su celda”, dijo Camacho sobre el ciudadano que está involucrado en el caso de femicidio ocurrido el pasado sábado en la ciudad de Ibarra (norte), que ha conmocionado al país.

Camacho detalló que el venezolano está en el centro de rehabilitación de Latacunga, situado junto a una de las cárceles de máxima seguridad del país.

Se encuentra solo en una celda, de la que Camacho mantiene una vídeovigilancia.

El venezolano está detenido para investigaciones por el femicidio de Diana Carolina R., una gestante acuchillada, a quien mantuvo como rehén frente a la Policía, crimen grabado en un vídeo que se hizo viral y conmocionó al país.

El hecho provocó el rechazo de un grupo de ciudadanos en Ibarra, donde hubo manifestaciones en contra de los venezolanos, por lo que las autoridades han pedido no generalizar y no caer en la xenofobia.

Precisamente hoy el canciller, José Valencia, escribió en su Twitter: “Que no nos confunda la rabia y la indignación. El criminal que mató a Diana no lo hizo por su nacionalidad. La maldad humana no tiene pasaporte”.

Tras el femicidio, las autoridades han anunciado que requerirán el certificado apostillado de antecedentes penales a los venezolanos, quienes temen dificultades para obtener el documento.