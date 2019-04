Amenazó con matar a su hija y esposa con cinco cuchillos

Otavalo. Un final trágico fue evitado por la intervención del jefe subrogante del distrito policial Valle del Amanecer, José Antonio Vinueza, la noche del lunes, en una caso de intento de femicidio.

Un ciudadano de 28 años de edad tenía como rehenes, bajo amenaza de muerte, a su esposa e hija de 6 años de edad dentro de su domicilio ubicado por la ciudadela Jacinto Collahuazo cuarta etapa.

Los hechos. La alerta se dio a conocer por la víctima del hecho. La ciudadana logró realizar la llamada a las entidades de auxilio cuando su pareja le agredía físicamente. Según versiones de la Policía Nacional, la mujer logró escapar y desde el baño realizó la llamada de auxilio.

Una unidad del Grupo de Operaciones Motorizadas llegó hasta el sitio donde verificó que se trataba de una agresión intrafamiliar en donde el progenitor tenía como rehenes a su conviviente de 28 años de edad y a su pequeña hija, a quienes estaba amenazando con un arma blanca.

Negociación. El jefe subrogante del distrito llegó también al lugar señalado y tomó procedimiento realizando la labor de negociador. “El ciudadano manifestaba que iba a matar a su esposa e hija. Al llegar al sitio del hecho, procedimos a aislar el lugar para que ninguna persona civil pueda ingresar al sitio donde la Policía Nacional estaba trabajando. Ingresar al domicilio era muy difícil por las seguridades que tenían en la puerta”, dijo Vinueza.

Aprehensión. Tras dos horas de negociación personal del GOE y Policía Nacional lograron aprehender al individuo que amenazaba la vida de su familia. Durante este tiempo, Vinueza pudo convencer al ciudadano que le entregara las armas que llevaba en su poder. “Tenía cinco cuchillos, dos destornilladores y también estaba sentado a lado de una bombona de gas y fósforos para encender el mismo”, señaló el uniformado.

Durante la negociación estuvieron dentro de la vivienda tres personas. El agresor, la víctima y el jefe policial. Esta no sería la primera ocasión que la ciudadano sufre agresiones por parte de su esposo, así lo aseguró Vinueza. “Ella manifestó que no iba a poner la denuncia Este es un mensaje para las mujeres, no tengan miedo y denuncien el maltrato y todo tipo de violencia intrafamiliar porque pueden provocar cosas peores”, dijo el jefe del distrito.

Hasta el cierre de esta edición se estaba realizando la audiencia de formulación de cargos por intento de femicidio al agresor.