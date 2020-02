33 privados de la libertad fueron trasladados de Tulcán a Latacunga

Tulcán. Lágrimas de impotencia e incertidumbre corrían por las mejillas de decenas de personas que se agruparon, la mañana de a-yer, en las afueras del Cen-tro de Privación de Liber-tad de Personas Adultas de Tulcán.

A las 04:00 de ayer, 33 privados de libertad fueron sacados de sus celdas, y sin llevar ninguna pertenencia, abordaron un bus de transporte interprovincial para hacer efectivo el traslado hasta el Centro de Priva-ción de Libertad Regional de Cotopaxi, como parte de las acciones realizadas por el Servicio Nacional de A-tención Integral a Personas Privadas de Libertad y A-dolescentes Infractores (SNAI).

Se conoció que en varios centros del país se están coordinando traslados hacia las cárceles regionales, con el principal objetivo de reducir el hacinamiento que existe al momento en el sistema penitenciario.

Listado. Quienes fueron llevados hasta la cárcel regional responden a los nombres de Marlon Francisco G., Byron C., Jairo Andrés M., Ángelo Miguel I., Edi-son Fernando E., Carlos An-drés G., Yuberney M., José Luis D., Segundo A., Bryan T., José Manuel T., Andrés C., David C., Miguel Gon-zalo M., Fabián M., Santia-go G., Manuel Ramón B., Alfonso V., Mauricio F., Mi-guel Eduardo L., Juan Die-go H., Bryan Z., Darwin D., Darío D., Oscar Hermel M., Darío O., Wilson P., Wil-man E., Ramón L., Carlos H., Iván A. y Julio V.

Extraoficialmente se conoció que la decisión también se habría tomado por los últimos hechos violentos que se han registrado en el interior del centro, protagonizados por internos de nacionalidad ecuatoriana y extranjera.