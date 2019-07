Tres casos de ayuda social que llegaron a un buen término

Ibarra. Diario EL NORTE continúa en la búsqueda que historias humanas con el objetivo de sacar a flote las situaciones en la que se encuentran muchas personas y que no han tenido una voz para llegar a las autoridades.

Han sido decenas de historias publicadas por este medio de comunicación, de las cuales varias ya han recibido respuesta por parte de las autoridades, especialmente del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES.

Aquí presentamos tres de ellas:

Anciana en Yuracrucito. El personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, llegó la semana anterior hasta la vivienda de la adulta mayor, identificada como Rosario Quilimba, de más de 90 años de edad, que se ubica en el sector de Yuracrucito.

El caso de la abuela salió a la luz gracias a Diario EL NORTE.

Según los funcionarios del MIES y al revisar en el sistema se determinó que la anciana no tiene el registro social, es por ello que no recibía el Bono de Desarrollo Humano.

En vista de que la señora no puede por sus propios medios acercarse a Senplades, será el mismo equipo del MIES que haga un informe para que disponga del registro social y con ese documento direccionarla con el programa “Las Manuelas” para que le hagan una visita a señora en las próximas horas. No se descarta llevar a la anciana a un Centro Gerontológico.

Ciudadano en abandono. En esta semana Diario EL NORTE sacó a la luz el caso de José Antonio Colimba de 88 años de edad, quien vive en condiciones de extrema pobreza, en el sector de San Antonio de Ibarra. El adulto mayor dijo que antes tenía el Bono de Desarrollo Humano pero que le quitaron.

Es por ello que ayer un equipo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, llegó al domicilio del ciudadano para conocer su realidad.

Es así que los técnicos del MIES realizaron la visita a la señora Carmen Colimba hermana de José Antonio Colimba y se acudió a la casa de José Antonio, el lugar no es habitable por lo que se le ofreció llevar a un Centro Gerontológico pero no quiere salir de su vivienda por sus perros y sus plantas que tiene sembradas. El terreno no le pertenece a José Antonio por lo que no se puede hacer otra intervención en el área de la vivienda ya que el terreno no es de su propiedad.

En cuanto al Bono de Desarrollo Humano se revisó en el sistema de Protección Social y se constató que el bono está suspendido temporalmente, está en proceso de revisión y no se cuenta con el puntaje del Registro Social que sea un habilitante para el pago de la Pensión de Mis Mejores Años, de USD 100.

José Antonio Colimba ha realizado la actualización del Bono el 29 de mayo de 2019.

En la visita se tuvo contacto con el sobrino Marco Antonio Colimba, quien se compromete a colaborar con materiales para la vivienda pero no se cuenta con un espacio para construir.

EL MIES se va a contactar con el Ministerio de Salud, para que le realicen un chequeo médico y con la Defensoría Pública en caso de requerir un espacio para hacer el trámite de la vivienda.

Ahora el adulto mayor deberá esperar los resultados de la actualización y una vez que salga el puntaje ya se le podrá otrogar el bono, el cual puede corresponder al programa “Mis Mejores Años” que se otorga a los adultos mayores.

Ahora ya tiene bono. En abril de este año EL NORTE llegó a Pukuhuaiku, una comunidad perteneciente a la parroquia de La Esperanza.

Allí sacó a la luz el estado en que vivía Honorio Molina, un adulto mayor de dormía debajo de unos plásticos y preparaba sus alimentos en enseres deteriorados.

Han pasado los meses y al visitar al adulto mayor ya no se observan los plásticos que lo cubrían, en su lugar se construyó una modesta casa, pero no fue el MIDUVI, ni otra institución pública la que construyó la vivienda. Fue iniciativa de varias personas entre desconocidas y vecinos de Honorio, encabezados por Luis Miguel Revelo, un joven que se empoderó de la iniciativa y solicitando ayuda de materiales y mano de obra pusieron en marcha lo que ahora es un inmueble acogedor, en el que ya vive el anciano. También cuenta con el Bono “Mis Mejores Años”.