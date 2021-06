“Salida de Movidelnor no creo que es oportuna”, según Gerente

En días pasados la máxima autoridad del cantón, Mario Conejo, se pronunció al respecto de la posible salida de Otavalo de la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor), a causa de diversos motivos, principalmente la distribución del tema económico entre los 15 cantones que conforman la entidad, así como problemas derivados del defectuoso trabajo de algunos agentes civiles de tránsito.

Ante este tema, el nuevo gerente general de Movidelnor, Luis Fernando Ruiz, expuso su postura.

“Sobre la salida o posibles salidas de la mancomunidad de algunos cantones, creo que hay que pensarlo y conversar. Yo me voy a permitir, desde el día lunes, ir a visitar a cada uno de los alcaldes.

No creo oportuna una salida, porque primero es tiempo, son recursos, hay vacíos legales, ¿y para qué?, salirse para luego hacer lo mismo, porque no es que no va haber control. Van a tener que, de pronto, si es que se salen de la mancomunidad, estar controlados por los agentes de tránsito nacional, sin voz, sin voto y sin control. En vez de juntarnos para salirnos, creo que la idea es juntarnos para mejorar las cosas”, dijo el funcionario.

El nuevo gerente se mostró convencido de que mediante el diálogo se podrán tomar las mejores decisiones para todos quienes conforman la empresa, a pesar de ello, aclaró que no puede imponer su idea.

“Debe haber un espacio de tiempo para replantearnos, para hacer una reingeniería, para escuchar a todos los alcaldes, a las personas inmersas en la política pública de movilidad y transporte, y corregir lo que está mal para mejorar. Sin embargo, yo no soy quien para juzgar las ideas e intenciones que tienen algunos alcaldes, tendrán sus razones”, añadió.

Malos agentes

Sobre las medidas a tomar con respecto a los malos elementos, el funcionario señaló: “Es una queja que existe en todas partes del mundo. No nos gusta a los ciudadanos que nos detengan, por no tener puestos los cinturones de seguridad, por no tener una luna funcionando; pero es la ley, y la ley hay que cumplirla. Nosotros vamos a controlar a los malos agentes y tener una línea directa de denuncias”.