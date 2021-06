Richard Carapaz es campeón del Tour de Suiza

Suiza.- Después de 8 días de puras emociones, la edición 84 del Tour de Suiza finalizó hoy 13 de junio de 2021. Richard Carapaz Montenegro, el único ecuatoriano en esta competencia ciclística, regaló una nueva alegría al país y a Latinoamérica.

El representante del Ineos Grenadiers ganó la prueba. El pasado jueves, cuando se corrió la quinta etapa de esta prueba ciclística en suelo suizo, “La Locomotora del Carchi”, al final de esa jornada, fue el vencedor.

"Viva Carchi!"

Great scenes at the finish with @RichardCarapazM and @EddieDunbar. Our second victory at #TourDeSuisse is a special one ☺️ pic.twitter.com/t6evAJ5mFg

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 13, 2021