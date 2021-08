Registrador de la Propiedad de Otavalo aclaró denuncia ciudadana

En días pasados el Grupo Empresarial Azoth realizó una denuncia pública a través de los medios de comunicación locales, acerca de cobros de tasas elevados en los diferentes trámites que se efectúan al interior del Registro de la Propiedad de Otavalo, además de mala atención a los usuarios.

Para conocer la versión de la parte opuesta, ENTV, canal digital del Grupo Corporativo El Norte, charló con José Riofrío, Registrador de la Propiedad del cantón.

“Cuando tenemos pureza de procedimientos podemos vernos a los ojos en forma libre. Soy respetuoso de la libre asociación y libre expresión; que son derechos que todos los tenemos. Mi persona está en el Registro de la Propiedad desde el 16 de enero de 2020. Como Registrador de la Propiedad estoy obligado a cumplir con la normativa que tengo establecida, que ha sido dictada”, inició Riofrío.

Dentro de la denuncia expuesta por Azoth, se manifestó que tras una investigación realizada por sus funcionarios se pudo constatar que el proceso de reforma a la Ordenanza para la Organización, Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad Municipal de Otavalo, se habría desarrollado sin el cumplimiento de varios trámites pertinentes, tales como: elaboración de un estudio técnico y socialización a la ciudadanía.

Al respecto del tema, el Registrador de la Propiedad indicó: “Con fecha 2 de enero de 2020 se publica en el Registro Oficial la Ordenanza Sustitutiva para la Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad Municipal, que consecuentemente tiene la fuerza legal suficiente. ¿Qué me toca a mí? Aplicar lo que la ley manda. Soy Registrador de la Propiedad, no soy legislador municipal. No puedo yo responder lo que mis autoridades superiores lo han resuelto a su debido tiempo. Eso deberían responder los que propusieron (la reforma), quienes aceptaron, quienes aprobaron”.

Según argumentaron desde la empresa denunciante, el cantón Otavalo estaría considerado entre los poblados más caros del país en cuanto al pago de tasas en el Registro de la Propiedad. Como ejemplo, expusieron el trámite de posesión efectiva, que a decir de Fernando Haro, gerente administrativo de Azoth, cuesta USD 40 en suelo sarance, mientras que en otros cantones aledaños no superarían los USD 7.

“Algo escuché en aquella entrevista (con Azoth), en donde se hablaba de las posesiones efectivas. Voy a coger el mismo ejemplo. Una posesión efectiva en Otavalo cuesta USD 40, en el cantón Puerto Quito cuesta USD 60, en el cantón Tulcán cuesta USD 60, en el cantón Pedro Vicente Maldonado USD 40, en Cotacahi USD 10. La ley prevé que sea cada cantón quien establezca los aranceles que se tienen que cobrar”, explicó Riofrío.

En cuanto al modo operativo de este tipo de entidades, como es el caso de los registros de la propiedad, el principal de la sede otavaleña informó que existen tres formas de organización para su funcionamiento.

“Empresa pública, registro que goza de autonomía y registro como dependencia administrativa municipal. En nuestro caso tenemos una autonomía administrativa, económica y financiera; entonces somos una entidad, como yo le califico, sui generis. No recibimos un centavo del Estado, no recibimos un centavo de las arcas municipales. Tenemos que autosustentarnos, autosostenernos y autofinanciarnos para poder dar los servicios”, concluyó.

Referente a la mala atención, Riofrío manifestó que ninguna institución estuvo preparada para afrontar la pandemia, que sería el detonante para que la atención haya mermado.