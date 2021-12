La reactivación del tren es una lucha sin desmayo

Uno de los temas de importancia que merece la atención de las autoridades, organizaciones y estamentos públicos y privados es la reactivación del tren, principalmente en la zona norte.

Inginio Castillo, es un activista de San Lorenzo del Pailón que forma parte del colectivo Tren del Norte, de hecho es su vocero oficial, quien confía que los pasos conducentes a reactivar este servicio en favor del turismo y el transporte de pasajeros y carga va por buen camino, aunque, obviamente, se requiere de voluntad política también para cumplir el objetivo.

¿Inginio, se puede hablar de una reactivación del tren en favor del norte del país?

Estamos buscando que la gente del norte del país se interese por el tema y de hecho, las alianzas público-privadas serían la salida legal que tiene el gobierno para poder rehabilitar el tren y para nosotros sería una buena noticia que el gobierno y las autoridades decidan lo más pronto posible, porque ya existen los inversionistas listos para cumplir este objetivo.

¿Qué esperan ustedes?

Lo que esperamos como buena noticia de fin de año o de inicio del año 2022 es que nos den esa esperanza o que nos digan de que algo bueno va a suceder en el país en cuanto a la reactivación del tren, porque eso a la vez genera empleo para todas las provincias.

¿Hay interesados?

El trabajo que estamos haciendo en el Colectivo Tren del Norte nos ha conllevado a conocer que hay 8 empresas que quieren invertir en la reactivación del tren en el país. Nosotros estamos proponiendo que para el Ecuador el tren se rehabilite integralmente con todos los procesos que estamos proponiendo, pero de esas 8 empresas nosotros conocemos la propuesta total de una sola empresa que es norteamericana. Ellos estuvieron en una asamblea y explicaron todo el proceso y lo que significa invertir en el tren en Ecuador.

Pero hay problemas que no se han solucionado del todo…

Claro, de hecho, ellos están dispuestos a solucionar algunos problemas como es el de los trabajadores a quienes no los han liquidado como manda la ley, pese a que la empresa de ferrocarriles entró en proceso de liquidación.

Pero no hay soluciones…

El problema alrededor del tren no se ha solucionado, recordemos que en pandemia se le ocurrió al gobierno anterior eliminar de un plumazo a la empresa ferroviaria sin medir consecuencias y sin buscar alternativas. Hasta ahora no conocemos muchos detalles de la empresa, como por ejemplo sus bienes patrimoniales.

Reactivación y apertura fronteriza

Integración. Es importante para Ibarra e Imbabura poder estar dentro de lo que es la zona de integración fronteriza, más aun que está próxima la apertura de la frontera, tanto por Rumichaca como por Mataje, dijo el activista Inginio Castillo.

Reactivación, pero… Es necesario que se sigan dando estos encuentros donde se pueda compartir criterios, puesto que si bien requerimos la reactivación económica, deben encontrarse alternativas para que esa apertura no perjudique a los comerciantes ecuatorianos, que levantaron su voz de protesta ya que no se conversó con ellos y no encuentran alternativas de solución al momento presente que se está viviendo. Pienso que todavía estamos a tiempo para que las autoridades ecuatorianas analicen esta situación, señaló.