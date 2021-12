Las elecciones en barrios no contaba con presupuesto dice Ramiro Páez

Ramiro Páez, exvicealcalde en la administración de Álvaro Castillo y actual director de Participación Ciudadana, fue el encargado de llevar a cabo el proceso de elecciones en los barrios de Ibarra. Luego de presentar los resultados se retirará del cargo, confirmó.

¿Seguirá usted al frente de Participación Ciudadana?

Yo presenté mi renuncia y no lo hago por el tema de las elecciones en los barrios, sino, por motivos personales. La decisión estaba prevista meses atrás, pero debía cumplir con mi tarea, en este momento estoy realizando los informes de mi gestión para presentarlos a la alcaldesa Andrea Scacco, la próxima semana. Mi salida estaba prevista desde octubre, tampoco la Alcaldesa me ha pedido mi desvinculación.

¿Cómo analiza el proceso de las elecciones que se realizó el día sábado?

Creo que se cumplió, un poco con lo que estaba previsto en el cronograma. Como se sabe, se aplazó una semana más la fecha de las elecciones, para que los moradores que aún no estaban empadronados, puedan registrarse y participar. El empadronamiento no era obligatorio, sino voluntario, de ahí que, mucha gente, en un inicio no le dio mucha importancia al proceso.

¿Cuántos barrios participaron?

De los 117 barrios, 92 inscribieron sus listas. Por inconsistencias se suspendieron las elecciones en algunos sectores, antes del día de la votación en tres y el día del sufragio fueron alrededor de cuatro. Un total de 85 barrios realizaron el proceso de elecciones. Ahora estamos trabajando en los informes y procesando la información de los sobres que nos llegaron de los barrios, para luego proclamar resultados.

¿Cuál es su opinión sobre los reclamos de los dirigentes y moradores de los barrios, quienes critican el proceso?

Bueno, como lo mencioné, el empadronamiento era voluntario y muchas personas pensaron que el proceso no se efectuaría. Hablamos con los dirigentes para que ellos les comuniquen a sus vecinos sobre el procedimiento, muchos lo hicieron, otros no, porque les interesaba reelegirse y no querían que otras listas participen. No le dieron la importancia debida. Además, no existió todo el apoyo suficiente, pues realizamos el proceso sin presupuesto.

¿Afectó o dificultó la falta de presupuesto en el proceso de elecciones barriales?

Claro que sí, no hubo la suficiente difusión, este era un proceso nuevo, mucha gente no lo aceptó o no entendió este cambio. Tanto la votación como el empadronamiento eran voluntarios. El mal clima del sábado también influyó en la asistencia, pero el proceso se realizó de acuerdo a lo previsto. Las papeletas imprimimos en la impresora de la oficina.

¿Cree que existe apatía?

Pienso que sí, es necesario incidir mucho en este tema, pues no se ha creado una escuela de formación ciudadana, no solo son las obras en los barrios, sino también en la formación de los dirigentes, es una tarea que queda por hacer.

¿Cuándo se presentarán los resultados de las elecciones?

No se recibió, por escrito, ninguna impugnación, hasta el momento. A las personas que no estuvieron de acuerdo les solicitamos que presenten su queja por escrito con toda la documentación, pero hasta el lunes no llegó ninguna. Una vez resuelta alguna objeción se podrá presentar los resultados de las elecciones, espero que esto sea a más tardar el día jueves.