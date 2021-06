Prohibidos los festejos por el Inti Raymi en el cantón Otavalo

Con las fiestas del Inti Raymi avecinándose, el Municipio de Otavalo, a través de su director administrativo, Marcelo Burbano, expuso a la colectividad las resoluciones adoptadas en la última reunión del COE cantonal, en relación a este tema.

“Tenemos ya las fiestas del Inti Raymi este mes, para lo cual hemos buscado un equilibrio. La propuesta de la mesa técnica dos de salud del COE cantonal, así como la mesa seis de medios de producción, se pusieron de acuerdo para que se siga manteniendo el cierre de locales comerciales y el cese de actividades entre las 22:00 de la noche y las 05:00 de la mañana del siguiente día, con el objetivo de que no se den excesos en reuniones ni en fiestas, ni tampoco en venta de licor”, informó el funcionario.

El COE cantonal de Otavalo, ha remarcado que las aglomeraciones y los espectáculos públicos continúan restringidos, razón por la cual trabajarán en conjunto todas las instituciones pertinentes.

“Se ha vuelto a pedir a través del COE nacional que ninguna intendencia dé permisos para la realización de espectáculos públicos.

También recordamos que están prohibidos los eventos deportivos con público, de igual manera continúa restringida la realización de matrimonios, bautizos y primeras comuniones”, complementó Burbano.

En los últimos días, el cabildo municipal recibió una solicitud para que se autorice la programación del Inti Raymi en el sector de la Plaza de Ponchos, petición que fue denegada.

“Como ustedes saben en años anteriores, antes de la pandemia, se colocaban los graderíos y escenario en este lugar para estas festividades, pero ahora no existe autorización. Lo mismo para el sector de San Juan Capilla. No hay autorización para ningún evento de aglomeración en ningún lugar de la ciudad”, explicó el director administrativo.

El funcionario municipal, en representación de la institución hizo un llamado a la conciencia de la ciudadanía, solicitando que no se relajen y continúen utilizando las medidas de bioseguridad correspondientes, para no atentar contra la seguridad sanitaria de la ciudad.

“Hacemos el pedido a la ciudadanía para que no hagan bailes masivos. Lo que sí pueden hacer es bailar o festejar el Inti Raymi en forma familiar, en la misma vivienda, con las personas que comparten cotidianamente. No bajemos la guardia mientras no avance el proceso de vacunación”, pidió.

Según Burbano, este fin de semana, a partir de las 22:00, se volvió a activar el operativo conjunto de todas las instituciones de control: agentes de Movidelnor, agentes de control municipal y Policía Nacional; para garantizar el orden en las calles de la ciudad.

“A las personas que se encuentran libando en la vía pública se les está aplicando el 50% del salario básico unificado. Estás sanciones están vigentes. Más bien, luego de los fines de semana tenemos cantidad de apelaciones tratando de justificar la sanción que se les está imponiendo. De igual manera continuamos sancionando a las personas que no utilizan las mascarillas con USD 40”.

Adicionalmente, se dio a conocer que la municipalidad se mantiene en una campaña de comunicación permanente, en la cual se recomienda a la ciudadanía que no se relaje en cuanto a la pandemia.