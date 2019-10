Kiwuar Salazar: ‘Sí al diálogo, pero sin vulnerar los derechos’ (video)

Ibarra. Ésta ha sido una verdadera jornada de lucha, tensa y cansada, pero como trabajadores de Yachay EP también hemos participado con una delegación, conjuntamente con los compañeros de Yachay Tech y de las comunidades, expresó Kiwuar Salazar, dirigente sindical de Yachay E.P.

Diálogo. El movimiento obrero ha sido en rechazo a las medidas económicas y de manera puntual a las reformas laborales, sobre las cuales estamos prestos para el diálogo, siempre y cuando no se vulneren nuestros derechos, dijo.

Muchas veces dicen que hay una minoría que está reclamando, pero en verdad es una mayoría la afectada, explicó Salazar.

Asambleístas. “Personal-mente quiero hacer un llamado a los asambleístas de Imbabura para que ellos que fueron elegidos por el pueblo también se pongan la mano en el pecho, porque hasta el momento no hemos visto a ninguno de ellos que se hayan pronunciado por el pueblo”, reclamó.

Ojalá estos asambleístas, aclaró, no vengan a pedir el voto en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras organizaciones, “porque en verdad no han servido para nada y solamente han estado calentando el puesto”.

Yo formo parte del movimiento indígena a nivel nacional y a nivel local apoyo a la FICI, acotó Kiwuar Salazar, al añadir que “la lucha no era solo de los trabajadores, sino del pueblo en su conjunto, porque se sintió que el decreto 883 afectaba al bolsillo del pueblo ecuatoriano”.

No a la violencia. Hay que estar vigilantes del nuevo decreto porque esta jornada nos deja una lección importante al sector indígena, a las organizaciones sociales, a los trabajadores y al propio gobierno, “porque nosotros desde hace algún tiempo ya veníamos alertando cuál sería la reacción del pueblo en caso de adoptarse medidas antipopulares”. Siempre hemos pedido que antes de tomar decisiones desde el gobierno, primero nos sentemos a dialogar; el gobierno ha dicho que sí ha estado conversando, pero no es tan cierto, posiblemente al inicio si hubo diálogo hasta cierto momento, pero desde ahí hasta la presente fecha no ha existido y eso ha sido recalcado por la CONAIE, aseveró. Incluso Jaime Vargas dijo claramente que antes les llamábamos, pero no contestaban los teléfonos, añadió Salazar, refiriéndose a las autoridades del gobierno.

El diálogo tiene que ser abierto entre el gobierno y la dirigencia porque nosotros desde las bases vamos a estar vigilantes tomando en cuenta que nuestros compañeros van a estar presentes en la elaboración del nuevo decreto. Siempre hemos tratado de que el reclamo sea pacífico y que no haya violencia, puntualizó.