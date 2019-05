Crear un libro con sus obras es su gran reto

Ibarra. Lenin Juma es estudiante del cuarto año de Diseño Gráfico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, él tiene 27 años y es un joven apasionado a la fotografía documental, el reto que al momento tiene es crear un libro en donde muestre todas sus obras de arte y a demás documentar el mercado Amazonas.

Pasión por el arte. Aunque Lenin eligió estudiar primero Psicología, su pasión por el arte fotográfico lo obligó a retirarse de su carrera, ya en el año 2013 dio primeros pasos captando fotos, por ello decidió estudió diseño fotográfico en Quito, en el Instituto Metropolitano de Diseño.

“Empecé a hacer fotos desde niño, siempre cogía la cámara de mis tíos y hacía fotos, desde ahí nació el amor a la fotografía, pero ya más fuerte fue cuando estuve en Quito porque me involucré bastante en las escenas del arte”, dijo Juma.

Sus primera fotografías las hizo a sus amigos, familiares y paisajes, Lenin nunca pensó que este arte le iba a llegar muy dentro. Aseguró que esta noticia fue un poco fuerte para su familia pero no quería renunciar a sus sueños.

En 2014 empezó a exponer sus fotos en lugares públicos. “Mis fotos no tenían tanto impacto, hasta que llegué al Ángel y me encontré con un lugar distinto, yo crecí en ese lugar porque mi madre es oriunda del Carchi, personas que fueron parte de mi infancia ya no existían”.

Juma se considera un crítico en modernidad por esto decidió hacer fotografía documental, cuando llegó al Carchi sus fotos empezaron a ser más profesionales, antes de tomar sus fotos le gusta primero empatizar con las personas, conocerlas. “Hago fotos de calle, pero siempre decido acercarme a las personas, al principio tenía un poco de miedo ponerme en contacto con la gente, pero ahora todo es totalmente diferente”.

Imágenes. “Rostros de mi pueblo” fue su primera exposición con 35 fotos profesionales, se basó en presentar retratos y paisajes que ahora ya no quedan, esto lo exhibió en el Municipio de Espejo. “También he tenido exposiciones importantes en Otavalo, pienso que Otavalo aquí en Imbabura es la cuna del arte”. Actualmente se encuentra trabajando en un libro, en el que quiere plasmar sus trabajos desde el 2015, manifiesta que esta obra es una continuación de ‘Rostros de mi Pueblo’.

Lenin le ha denominado a este proyecto ‘Legados’ que es una retrospectiva a nuestras raíces porque ve que se están perdiendo muchas costumbres en las personas. Su meta es poderlo presentar en el 2020.

Su próxima exposición será en Julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura junto a grandes maestros del arte, es una galería independiente llamada ‘Territorios de la piel’, presentará cinco obras basadas en nudismo. “Soy el único que va con fotografías porque todos presentarán técnicas diferentes”. Para Juma trabajar con el tipo de fotos documentales es más humano, dice que en la universidad ha tenido mucho apoyo de las autoridades. Entre sus proyectos se encuentra de igual manera trabajar en una exposición, será una colección de toda su carrera fotográfica en formatos grandes que la piensa presentar en las Fiestas de Retorno del próximo año. En su colección fotográfica tiene 300 fotos documentales. Junto a un amigo se encuentran buscando recursos para poder documentar el Mercado Amazonas porque Lenin piensa que en un tiempo se reubicará. De igual manera quiere realizar un documental el Azaya, pero para poder hacer esto, el joven universitario dice que se necesita mucho del apoyo de las autoridades de la ciudad. Uno de sus mayores sueños es que sus obras puedan ser exhibidas en México y en Latinoamérica, mientras tanto Lenin Juma trabajará arduamente para seguir presentando sus grandes obras por medio de la fotografía.