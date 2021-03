Pesistas locales iniciaron con pie derecho la temporada

IBARRA.- Del 22 al 28 de febrero, vía on line se desarrolló la Copa Panamericana de Levantamiento de Pesas en las categorías Sub 15 y Sub 17 y la Copa Colombia. En este evento internacional, dos imbabureñas destacaron defendiendo los colores del país. Se trata de Yaiza Janell Pabón Morales y Emily Dayana González Rivas.

Guiadas y apoyadas por sus entrenadores, las deportistas participaron desde la plataforma de este deporte ubicada en el Gimnasio de Especialidades Franklin Gomezjurado.

Ambas atletas imbabureñas participaron en la misma categoría, la Sub 15, pero en diferente división de peso.

Yaiza participó en la serie de los 76 kilogramos. La joven halterista aportó con seis medallas de plata: tres en a nivel Panamericano y tres en la Copa Colombia.

La imbabureña levantó 52 kilogramos en el arranque, 70 kilogramos en el envión y 122 en el total. En su categoría únicamente fue superada por Alexia Villegas, representante de México.

Emily González, quien se proyecta como una de las nuevas figuras en el levantamiento de pesas a nivel provincial y nacional, compitió en la categoría de 81 kilogramos.

La deportista de los registros de la Federación Deportiva de Imbabura (FDI) no tuvo rivales, ya que sumó un total de seis medallas de oro en los dos certámenes de nivel internacional.

56 kilogramos en arranque, 72 kilogramos en envión y 127 en el total fueron las marcas que impuso la halterista local.

Los entrenadores Ernesto Dovales, Sofía Angulo y Jairo Lara, quienes se encargan de la preparación de los pesistas de la “Provincia de los Lagos”, quedaron tranquilos con los resultados que obtuvieron las halteristas de esta parte del país.

Las jóvenes pesistas regresarán lo más pronto a los entrenamientos en el gimnasio. El objetivo seguir con su preparación para próximos torneos.