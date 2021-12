Pesebre más grande de Otavalo está listo para recir al turista

Uno de los lugares más tradicionales en los ámbitos gastronómico y cultural en Otavalo sin duda alguna es el restaurante “El Auténtico Yamor”, propiedad de Anita Albuja y su familia. Este local, como es de conocimiento público, tiene una tradición muy particular, la cual consiste en exhibir en época navideña el pesebre más grande la ciudad, actividad que este año, pese al fallecimiento de la ex dueña y madre de Albuja, Yolanda Cabrera, no claudicará.

Si bien la iniciativa de armar el nacimiento era propia de la reconocida otavaleña, Yolanda Cabrera, hoy por hoy con su partida, esta costumbre familiar ha pasado a manos de Anita, quien se enfoca en no dejarla marchitar. “Mi madre tenía esta tradición desde hace aproximadamente 60 años atrás. Hoy en día su legado ha pasado a mi cargo”, dijo.

Armado del pesebre

Durante la visita de EL NORTEa este establecimiento culinario, se pudo advertir que el nacimiento está listo para recibir la visita de las personas que deseen observarlo, quienes al mismo tiempo pueden servirse los exquisitos platos típicos que allí se preparan.

“Este año empecé a armar sola el pesebre desde hace un mes y medio, es decir desde finales de octubre más o menos. Como es tan grande hay que hacerlo con tiempo. Mi madre solía hacerlo con un mes de anticipación a diciembre”, añadió.

Otavalo en miniatura

El nacimiento de la familia Albuja se basa en la adaptación de lugares representativos de la ciudad, tales como: Mercado 24 de Mayo, Terminal Terrestre, Cementerio, Plaza de Ponchos, Gruta del Socavón, Iglesias, Municipio, entre otros; los cuales reposan en una extensión de 12 metros de largo, por 6 de ancho.

“En este semana que viene aumentaremos un poco más de cosas. Al momento considero que debe tener más de mil piezas”, comentó la propietaria.Más allá de que Anita Albuja armó sola el pesebre este 2021, recibió el apoyo de Carlos Endara, prioste de su niño Jesús, quien se hizo presente con la dotación de la mitad de las luces navideñas para adaptarlas a la maqueta en general. En cuanto a ideas para el armado, prefirió priorizar la suya.