Patricio Pazmiño espera celeridad en caso Isspol y Ruales

En su paso por la capital imbabureña, Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno y oriundo de Ibarra, habló con diario EL NORTE sobre varios temas de interés nacional.

¿Cómo está la situación en el tema del ISSPOL?

“Es una situación muy preocupante. Hemos transparentado toda la gestión en el Instituto, cambiando varias cosas, de tal manera que en el futuro esto no vuelva a suceder. Hemos puesto a órdenes de la autoridad toda la información que tenemos y que presumimos pueda existir alguna irregularidad”

¿Entonces la situación actual es demasiada complicada?

Quienes tienen de manera ilegítima estos recursos dicen públicamente que quieren devolverlos, pero cuando nos hemos sentado para definir el proceso todo cambia. No cuadran las cuentas en la práctica no hay esa predisposición de querer devolver los capitales. Seguiremos insistiendo por todos los marcos legales para que los dineros regresen a su dueño natural que es la Seguridad Social de los Policías.

¿Se tiene fijado algún plazo de tiempo para ello?

No se puede hablar de tiempos. En el caso de las investigaciones penales, el código es claro en el tema de plazos. Yo no puede decir 3, 4 o 5 meses.

En mi caso como el de todos, queremos que esto dure lo menos posible. Esto también depende de la actitud que tome la contraparte. Desafortunadamente esa contraparte es la que habla y dice que es fácil devolver los dineros. Pero el rato que nos sentamos en la mesa no cumple, no da respuestas claras.

En el tema de seguridad ¿Cuál es su criterio de la realidad que se vive en Imbabura y Carchi?

Nosotros estamos permanentemente intercambiando información por los canales oficiales. También a través de las coordinaciones que hace la Policía Nacional. Estamos haciendo todas las acciones correspondientes para desarticular las organizaciones delictivas.

No es un problema fácil, es un tema complejo, todos los países estamos viviendo ese problema. Yo pienso que Ecuador está haciendo las cosas bien, mucho mejor de lo que están haciendo otros países.

¿Cómo avanza la investigación en el caso del asesinato Efraín Ruales?

La investigación está en manos de Fiscalía. La Policía Nacional generó todas las acciones que se debían realizar en las primeras horas que correspondían a la flagrancia. Estamos generando todo lo necesario para que este caso se esclarezca. Hay avances con las detenciones de las dos personas involucradas.

Se tienen identificados otros actores que han participado en el hecho, pero no puedo dar más detalles. La Policía y Fiscalía están trabajando para identificar a los autores intelectuales que estarían detrás de este hecho.

Sobre las graduaciones de los nuevos uniformados ¿Cuál es su sensación?

Es una gran noticia para el país que 852 policías técnico operativos se suman a la lucha contra la inseguridad, crimen, violencia así como al orden público y a la protección ciudadana. La educación de ellos está centrada en los valores de la institución como la honestidad, lealtad, disciplina, honor y vocación de servicio. Estamos satisfecho por ello.