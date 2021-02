Pablo Torres: ¿Dónde están nuestros votos, eso nos preguntamos”

Pablo Torres quien ahora es parte del Movimiento Pachakutik hizo conocer en ENTV las acciones que esta agrupación política realizará en los próximos días, en torno, a lo que ellos manifiestan se transparente el voto popular.

¿Cuál es el motivo de estas marchas?

Este Consejo Nacional Electoral, CNE, igual que en otras elecciones sale debiendo a la ciudadanía, es por esta razón que acudimos ante la ciudadanía para socializar por que hemos tomado la decisión de unirnos a la gran cruzada por la democracia. No estamos de acuerdo en la manera de proceder del CNE, es por ello que nos vamos a reunir en las afueras del Consejo Electoral y vamos en una marcha hasta el sector de El Obelisco.

¿La marcha se dará pese a la reunión de los candidatos presidenciales Lasso y Pérez?

La marcha está decidida, pese a los acuerdos que se llegue entre la reunión de Yaku Pérez y Guillermo Lasso, Cabe señalar que nuestra marcha es totalmente pacífica. La gente debe saber que no solo es el movimiento indígena, somos muchos más que vamos a salir a defender nuestro espacio del que legítimamente nos corresponde en defensa de nuestros votos.

¿Entonces reafirman, ustedes, que hay indicios de fraude?

Digamos que las estrategias para hacer el fraude fueron perfectas. Para corroborar esto solamente le voy a dar un dato, en Guayas existen 940 actas inconsistentes, estamos hablando de 331 800 votos más o menos. Entonces dónde estuvo el error o el CNE no capacitó bien a sus ciudadanos o el personal que estaba en las mesas de las juntas receptoras del voto definitivamente no eran capaces. Yo hago un llamado una vez más a quienes estuvieron en las juntas receptoras del voto, por la cantidad de actas inconsistentes, ¿Qué es lo que hacían los miembros que estaban en las juntas receptoras del voto.

¿Ustedes no han tenido a personas vigilando el conteo?

En este sentido debo decirle que hemos hecho campaña aquí casi sin recursos, es por eso también en el tema del control electoral nosotros no hemos pagado un solo centavo a nuestros compañeros y compañeras que nos ayudaron en el tema del control electoral. Otros partidos si tuvieron la oportunidad de tener a una persona por cada junta, nosotros lamentablemente no hemos podido cubrir todo ese espacio, pero sin embargo hemos estado vigilantes.

¿Insisten en el reconteo de los votos?

Nosotros pedimos que el conteo se de voto a voto, no por muestreo como plantea la señora del CNE, estamos también solicitando que se haga un auditoría a ciertas Juntas Receptoras del Voto, así también hemos puesto la denuncia a la Fiscalía que se investiguen estos casos.

¿Cree que hay demora en la última instancia del conteo?

Cómo es posible que el día domingo ya se tenía computado más del 80%, de las actas y lo que falta se han demorado varios días .No se por qué dejaron para el último estas actas inconsistentes en alguna provincias.