Vicealcalde de Otavalo espera recuperar el sistema administrativo a corto plazo

Otavalo. Marco Ramiro Flores Dávila, fue elegido como vicealcalde del cantón para los próximos dos años. Flores es un personaje reconocido en la localidad por su labor al frente de una de las más importantes empresa bancarias del país.

¿Cuál es su experiencia laboral?

Trabajé 11 años como jefe de mantenimiento mecánico en Cementos Selva Ale-gre. Fui contratado por Ecuatoriana de Aviación para dar mantenimiento a aviones. Renuncié por a-suntos familiares. En 1992 se estaba inaugurando el banco La Previsora y me invitaron a gerenciar la institución, estuve en este puesto tres años y en seguida el Banco Pichincha me reclutó y terminé con 25 años en este trabajo. Fui decano de la facultad de Administración de empresas en la universidad de Otavalo, he dado clases de finanzas y, durante mi período en la banca, no menos de 500 cursos en preparación financiera.

¿Qué le motivó a participar en la contienda electoral?,

Toda la vida estuve relacionado con la política y desde el año 1983 fui Social Cristiano. Obviamente por prohibiciones del trabajo nunca pude participar. Al alcalde Mario Conejo siempre le apoyé en su historia política y su gestión por su transparencia y ética laboral. La desesperación de ver que Otavalo está hundiéndose con las gestiones realizadas por la administración anterior me hicieron pensar en que es la oportunidad de devolverle al pueblo lo necesita.

¿Cómo contribuir, desde la vicealcaldía, en la recuperación del cantón?

Primero cumpliendo lo que dice la ley, pero mucho más allá de eso, mi participación va a ser positiva en cuanto voy a empeñarme en ver los funcionamientos internos del municipio para poder agilitar procesos e implementar la experiencia de la empresa privada en la parte operativa y administrativa de la municipalidad. Estoy estudiando la posibilidad de contribuir con mis conocimientos en los departamentos de más exigencia dentro de la institución como son Planifica-ción y Finanzas.

¿Cuáles son los objetivos que se han trazado en esta administración?,

A corto plazo, poder recuperar todo el sistema administrativo y gerencial. A mediano plazo sanear toda la parte financiera y ponerle al municipio como un sujeto de crédito y poder realizar las propuestas de campaña y levantar al cantón de donde está actualmente.

¿Qué calificación se le puede dar al estado en que recibieron la municipalidad?

Para no alargarnos y ser más críticos, desastroso. No se entiende cómo pudieron manejar de esta manera, con distintos niveles de irresponsabilidad y sin cariño a Otavalo.

Hemos visto que han jugado con la vida de las personas por el estado en que se encuentra el botadero de basura y las plantas de tratamiento del lago San Pa-blo.