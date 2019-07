Una sobrecarga de energía afectó a 15 familias en Otavalo

Otavalo. Un corte de energía afectó a un sector de la ciudadela Los Lagos el pasado miércoles 26 de junio. Según los moradores del lugar una vez que se restauró la energía hubo una sobrecarga que afectó a 15 familias y quemó varios electrodomésticos.

Afectado. Carlos Ramos, quien vive en esta ciudadela desde hace 27 años, aseguró que el día del incidente llegó a su hogar aproximadamente a las 13:15. “Cuando ingresé noté un fuerte olor a caucho quemado. Ahí nos dimos cuenta que se nos quemaron dos televisores, un microondas y el equipo de sonido”, dijo. Se conoció que los daños en su hogar ascienden aproximadamente a unos 1 000 dólares.

Dirigente. El presidente de la ciudadela, Oswaldo Sandoval, aseguró que ya realizó un acercamiento con la empresa de energía eléctrica pero no recibió una respuesta positiva. “La sobrecarga quemó bastantes electrodomésticos. Lavadoras, computadoras, equipos de sonido, televisores, fueron afectados y representan grandes pérdidas para estas familias. Me acerqué a la empresa para pedir soluciones porque nosotros estamos aportando mensualmente. En la gerencia nos manifestaron que la empresa tiene contratado un seguro que se hace efectivo cuando ocurren estas sobrecargas pero los afectados tienen que cumplir ciertas condiciones, entre las cuales están que cada conexión interna tenga el cable a tierra, sino el seguro no se hace responsable”, dijo Sandoval. El dirigente barrial añadió que cuando la empresa instaló los nuevos medidores, estos tienen la conexión a tierra, pero mencionó que en la empresa eléctrica le respondieron que ‘esto solamente protege al medidor’.

Susana Sánchez, una de las afectadas, aseguró que a pesar de cumplir con la condición que exige la empresa su computador sufrió las consecuencias y se quemó.

“Tenemos entendido que el cable a tierra que tienen los medidores deben proteger las conexiones internas. La empresa debe hacerse responsable por estos daños”, dijo Sara Chamorro quien perdió una lavadora y su microondas.

Responsables. Los vecinos están indignados y esperan que la empresa se haga responsable de los daños que provocó la sobrecarga eléctrica. Según los habitantes del sector, hace un mes tienen problemas con el servicio eléctrico, a decir de ellos el mal funcionamiento de un transformador que se encuentra en el lugar sería la causa de estos daños. “La empresa ya tiene conocimiento de los daños que tiene este transformador y ellos no han hecho caso”, explicó el presidente de la ciudadela.

Los habitantes afirmaron también que otra posible causa para que se haya presentado el problema eléctrico es que en el sector funcionan decenas de pequeñas industrias.

Empresa. Un equipo de Diario EL NORTE intentó obtener una explicación en la empresa pero aseguraron que no están autorizados a emitir declaraciones. ¡

Nos comunicamos con la matriz que está en la ciudad de Ibarra y nos proporcionaron el número de celular de un técnico autorizado. Intentamos mantener un diálogo con el funcionario por dos ocasiones pero nunca respondió nuestras llamada.