Reingeniería del mercado, el pedido de los comerciantes

Otavalo. Una reingeniería total del mercado es lo que necesita, según el presidente de la asociación 24 de Mayo, Washington Vela, el centro de expendio para que empiece a mejorar su funcionamiento.

Urgente. “Declarar zona residencial unos 200 o 300 metros a la redonda de este y todos los mercados de la ciudad; un nuevo modelo de gestión y la reingeniería del mercado”, son para Vela, las necesidades urgentes que las nuevas autoridades municipales deben realizar en el centro de abasto.

Cambios. Desde su inauguración, el patio de comidas del nuevo mercado, las bodegas y cuartos fríos no han sido utilizados como estaba previsto en el proyecto inicial. En el recorrido realizado por la comisión técnica de la nueva administración municipal se detectaron estos y otros problemas. “Hemos visto que hay una reubicación total en comparación a lo que fue la planificación original del mercado, sitios en donde estaba la zona de papas pero ahora están los abastos; puestos subdivididos no se con qué criterio técnico; observamos también que en la zona de abastos hay comerciantes que no estaban registrados en el anterior mercado 24 de Mayo”, dijo Marcelo Burbano Acosta, quien presidió la comisión técnica que recorrió el mercado el pasado 23 de abril.

Pedido. Vela coincide con los resultados del recorrido de la comisión técnica.

“La administración que inició el proyecto del nuevo mercado lo hizo con una visión, pero la administración de Gustavo Pareja cambió toda la estética del mercado”, señaló.

Para el dirigente es necesario realizar un nuevo estudio socio económico para conocer la realidad del centro de expendio.

“Actualmente esto es un desorden, muy distante del mercado que estaba propuesto. Se supone que el mercado tendría que funcionar como un centro comercial pero nada de eso se ha cumplido”, dijo Fer-nanda Suárez, habitante de la ciudad.