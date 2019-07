Reinas del Yamor no aceptan decisión de eliminar el certamen

Sin apoyo. Además mencionó algunas de las actividades en donde se sintió totalmente sola, por ejemplo, cuando tuvo que participar en el pregón de Ambato y no contó ni siquiera con la movilización (en la administración anterior). “Mis padres me llevaron. A pesar de que yo hice el oficio con algunos días de anticipación no me apoyaron ni con eso, mientras que las reinas de otras ciudades iban con equipo completo”.

Lo ratificó. Con este punto concuerda Paulina Hernández, exreina del Yamor (1996), quien ratificó lo dicho por Dalila en cuanto a que el apoyo que reciben del municipio es mínimo. Comenta que desde aproximadamente el año 2000 se contó con este apoyo ya que antes lo hacían de forma independiente, cada reina junto a sus padres y auspiciantes son los que asumían todo. “Pero el apoyo del municipio para las actividades ha sido mínimo aunque como reinas nosotros sí hemos aportado a la institución”, dijo durante su entrevista en ENtv.

Decisión. Es por esto que han tomado la decisión de reactivar la Fundación Reina del Yamor y de esta forma hacer el evento de manera independiente con el apoyo de la empresa privada. “Sigo haciendo la invitación a las chicas que están dispuestas a participar de la elección, todas son bienvenidas, aunque tal vez por el tiempo solo podremos hacer la coronación”, dijo Hernández quien está a cargo de esta iniciativa.