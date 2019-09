Prohibieron que se retenga una unidad

Otavalo. Propietarios y dirigentes de la compañía Imbaburapak Churimi Canchic no permitieron que los agentes civiles de tránsito se lleven retenida una de las unidades.

El problema se registró porque el chofer no tenía la frecuencia sellada que le permitiera salir de Araque a Otavalo.

Manuel Díaz, gerente de la compañía, indicó que los agentes están actuando de forma parcializada, “tenemos todas las rutas y frecuencias legales. El único error que hemos cometido es que no pusimos el sello en la tarjeta que nosotros tenemos”.

Según Díaz, en Araque no existe ningún agente... “y cómo vamos a poder poner el sello si es que ellos no están”, aclaró.

De acuerdo a quienes forman parte de esta compañía, se brinda el servicio al sector cuando lo requieren los docentes y alumnos, que de lunes a viernes llegan a Otavalo a cumplir con sus funciones.

Díaz agregó que los usuarios no pueden esperar que haya o no sello. “Queremos que los señores agentes civiles de tránsito actúen no solo para Imbaburapak, el control debe ser para todos”, dijo Díaz.

Colaboración. Mientras se llegaba a un consenso con los agentes y efectivos de la Policía Nacional, Digna Casco, propietaria de la unidad, mencionó que todos los permisos y frecuencias son legales, sin embargo, lo que se arriesgaron a hacer es una colaboración en beneficio de la misma comunidad.

“Cuando son los turnos de Cayambe-Otavalo siempre hacemos sellar la frecuencia en cualquiera de los dos cantones, en cambio hoy (ayer) estábamos ayudando a una comunidad que necesitaba transporte”, añadió Digna.

Aseguró que no es siempre, la colaboración se la hace cuando los comuneros necesitan o cuando otra unidad ha tenido inconvenientes para cumplir con la frecuencia, “nosotros les ayudamos”, dijo Digna.

La propietaria reconoció su error de no venir primero a Otavalo a hacer sellar la frecuencia. Diario EL NORTE quiso dialogar con uno de los agentes que estaba tomando procedimiento pero no obtuvimos respuesta.