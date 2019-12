Otavalo produce a diario 60 toneladas de basura

Otavalo. Según datos de la jefatura de Residuos Sólidos del Municipio, cada persona en el cantón produce al día más de una libra de basura.

Asimismo de acuerdo a las estadísticas, en Otavalo se recolecta a diario 60 toneladas de desechos.

Para Astrid Cotacachi, jefe de residuos sólidos, estas cifras son cantidades importantes y el crecimiento poblacional es cada vez mayor, “va de la mano algunos proyectos que se tienen en mente para el próximo año empezar a fomentarlos, con la idea de disminuir el consumo de plásticos, desechables y seamos ecológicamente más amigables”, mencionó la funcionaria.

Una de los objetivos de la municipalidad es que la ciudadanía colabore con la clasificación de residuos.

Recientemente se organizó un acercamiento con autoridades de las unidades educativas, para que los alumnos puedan clasificar y tener lugares donde depositar. Cotacachi señaló que la finalidad también es que los jóvenes puedan hacer visitas técnicas al relleno sanitario para que de esta manera se den cuenta dónde llegan los desechos.

Trabajo. El municipio también cuenta con el barrido de calles a través de 29 personas, es decir, la ciudad se barre dos veces al día en la mañana y tarde.

“Increíblemente tenemos muchos desechos en la ciudad, sin embargo no dejamos de ser una de las ciudades más limpias a nivel de nuestro país, pero tenemos que trabajar más”.

Para Astrid Cotacachi, no es una ciudad limpia la que más se barre, sino la que menos se ensucia.

La idea es que la ciudadanía sea consciente y deposite los desechos en los lugares que corresponden, además, es responsabilidad de cada local comercial tener un recipiente de basura en la parte de afuera para que el peatón lo pueda usar.

“La municipalidad no ha puesto y no pondrá tachos de desechos en calles, postes o comunidades porque ese no es uno de los principios que tenemos, si nosotros lo hacemos estamos incentivando a que se conviertan en botaderos pequeños clandestinos, donde la ciudadanía tiene la facilidad de poner sin respetar horarios”, añadió.

Importante. La clasificación de desechos es un proyecto que inició hace más de 12 años. Aunque aún falta sensibilización, la ciudadanía clasifica los desechos en orgánicos e inorgánicos y para cada día existe una recolección específica.

Los lunes, miércoles y viernes se recolecta todo lo orgánico (comida, cáscara, podas de jardines, etc.); martes, jueves y sábado lo inorgánico (papel, plástico, cartón, vidrio).