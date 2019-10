Otavalo: Faltó apoyo del Municipio, según vecinos

Otavalo. Mientras esperaron un apoyo de la autoridad principal del cantón, decenas de ciudadanos de las comunidades indígenas se organizaron desde los primeros días de paralización para reunir víveres, medicinas y ropa, con la finalidad de enviar a Quito.

Sin embargo, tras el acuerdo que se llegó entre el presidente Lenín Moreno y dirigentes indígenas, ayer un grupo de otavaleños armaron los kits que iban a enviar a Quito, para entregar ahora a los ciudadanos que lucharon contra las medidas económicas en la Capital.

Esta actividad se la realizó bajo una carpa que fue armada en la plaza de Ponchos, lugar que no tuvo movimiento comercial ayer.

Colaboración. Sandra Jiménez aclaró que no es dirigente, “somos madres de familia y mujeres trabajadoras”.

Comentó que se reunieron entre amigos y vecinos, pero al ver tanta injusticia han sentido indignación, “quisimos colaborar y tuvimos tanta acogida de nuestro pueblo Kichwa, también del sector mestizo”.

Así mismo los ciudadanos aún esperan el apoyo por parte del alcalde Mario Conejo, “sí nos gustaría hacer un llamado de atención al Municipio y al Alcalde Conejo para ver qué vamos a hacer luego con esa gente, porque al final son héroes de nuestra patria, ahora mismo hay mujeres viudas, pero qué va a pasar con ellas. Nosotros solamente somos un grupito que hasta esto podemos hacer, pero cómo quedan los que llegan heridos o mal heridos, vamos a tener mucha gente que necesitará medicamentos”, dijo Sandra luego de organizar en grupo a las personas que colaboraron en la plaza de Ponchos.

Blanca Burga agradeció también el apoyo que recibieron por parte de la ciudadanía, “muchos queríamos ayudar pero no podíamos, no sabíamos a qué grupo apegarnos, íbamos a las comunidades. Nos vimos obligadas entre amigas a unir a la gente y aquí estamos seguimos trabajando. Esto no queda aquí sigue la voluntad de todos”.

Blanca hace un llamado a los habitantes para unirse y colaborar, porque según ella recién se está sintiendo lo más trágico del paro nacional, “no sabemos cuántos heridos hay o muertos y cuánta gente necesitará de todo esto, no nos quedemos con los brazos cruzados, unámonos”.

Organización. En las instalaciones de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte ‘Chijallta FICI’, también permanecen otros productos, aquí las mascarillas hechas con botellas de plástico (para prevenir el humo de las bombas lacrimógenas) estaban listas para enviarlas a Quito si no se llegaba a un acuerdo.

Emma Maldonado es parte de esta federación, comentó que desde la mañana se convocó a toda la comunidad otavaleña para hacer una minga de limpieza en las diferentes sectores del cantón.

Para Maldonado, tal vez el Gobierno pensó que la lucha para derogar el decreto 883 era de pocos “que solo éramos indígenas, pero se nos unieron todos los sectores sociales”.

Transportistas del cantón y comerciantes del mercado 24 de Mayo también fueron parte de esta movilización que cumplió el domingo 11 días de paralización nacional.