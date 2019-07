Obra en Quichinche paralizada por no respetar el trazado patrimonial

Otavalo. La construcción del parque de la parroquia San José de Quichinche está paralizada. El proyecto, según Paolina Vercoutère, concejal del cantón encargada de la fiscalización de estos trabajos, no respetó el trazado del diseño original del antiguo parque que es considerado como patrimonial.

Panorama. Desolación y mucho polvo es lo que se puede observar cuando se llega al casco parroquial de Quichinche. Los fuertes vientos de verano levanta las pequeñas partículas de tierra que ingresan a las viviendas aledañas y provocan molestias a quienes ahí habitan.

En el parque se pueden observar tres montículos de tierra que, según la concejal, en el nuevo diseño del parque representan unas tolas, que a pesar de representar parte de la cultura andina, no forman parte del trazado patrimonial del parque parroquial. “Tendremos que verificar por qué se aprobó este proyecto de esta manera”, dijo Vercoutere.

Autoridad. La presidenta del gobierno parroquial, Josefina Pinsag, aseguró que para la aprobación del proyecto del parque de Quichinche, “la consultora trabajó conjuntamente con técnicos del municipio que aprobaron la obra. Ahora ellos dicen que no se cumple con los lineamientos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC pero fueron ellos mismo los que aprobaron esta consultoría y de ahí se procedió a la contratación para la construcción del nuevo parque”, dijo Pinsag.

Participación. La autoridad parroquial recalcó también que la obra fue socializada en algunas asambleas con la gente del casco urbano y de las comunidades. ‘El proyecto tuvo varios cambios por sugerencia de los habitantes. La gente pidió la construcción del nuevo parque y por esa razón se contrató esta consultoría. Parece que la actual administración municipal quiere hacer prevalecer su decisión. Si no cumplía con los lineamientos el municipio no debía dar paso y aprobar esta consultoría”, señaló la presidenta de la parroquia añadiendo que fue la administración municipal anterior la que aprobó la obra.

Población. Para Germánico Ruiz, habitante del casco urbano de la parroquia, los trabajos que se están realizando en el parque no corresponden al proyecto que el conoció en las socializaciones a las que asistió. “Fuimos invitados a unas dos reuniones en donde nos socializaron cómo iba a quedar el nuevo parque. Estuvimos de acuerdo la mayoría de asistentes porque se veía una cambio positivo, pero cuando empezó la construcción del parque observamos esos montículos de tierra y no era lo que aprobamos nosotros. En verdad habían unos islotes de tierra pero no eran tan altos porque no se perdía la visibilidad”, dijo el ciudadano.

Patrimonio. a semana pasada conjuntamente con la concejala Vercoutere, un representante del INPC llegó también hasta la parroquia para dialogar con los habitantes. “Nos informaron que la paralización de la obra se debe a que no se respetó los lineamientos del diseño original. Luego de escuchar las razones del técnico concuerdo en que se debió mantener el mismo diseño”, explicó Ruiz.

Intentamos dialogar con otros ciudadanos que transitaban por el sector pero prefirieron no dar declaraciones. Lo que sí pidieron es que los trabajos se retomen lo más pronto posible porque el polvo se ha vuelto insoportable.

La concejal Vercoutere para que la obra continúe, el proyecto ‘deberá retomar el trazado original’

Construcción. La obra inició a mediados de mayo. Se tenía previsto que la primera etapa del parque culmine en diciembre. La obra se ejecuta con presupuesto participativo. El presupuesto de esta primera etapa es de 451 mil dólares de los cuales, 70 mil provienen de la Junta Parroquial, 114 mil del Gobierno Provincial y 267 mil del Municipio.