Obra abandonada desde hace 3 meses

Otavalo. Aproximadamente tres meses lleva paralizada la construcción del adoquinado en las calles de la ciudadela Jacinto Collahuazo cuarta etapa, así lo dieron a conocer sus moradores en un recorrido realizado ayer.

La maleza ha ganado terreno en las veredas que están por terminar y en algunas calles la base para colocar los adoquines está deteriorada.

Población. “Esta obra es de pésima calidad. El adoquín que se está colocando, en algunos sectores ya está quebrado. No nos cambiaron la tubería del alcantarillado. No sabemos ni cuanto tenemos que pagar porque pedimos que nos socialicen y hasta el momento no nos han informado nada de eso”, dijo Silvia Muriel, ciudadana que reside en este sector hace 21 años.

El presidente de esa localidad, Rodrigo Haro, aseguró que en el municipio le aseguraron que desde “la próxima semana nuevamente retomarán los trabajos”. El dirigente barrial explicó también que esta es la primera vez que se paraliza totalmente la obra pero en varias ocasiones “solo se veía trabajando a dos o tres

personas. Parece que no hay el dinero suficiente para el contratista. En el municipio me aseguraron que ya se ha cancelado el rubro de diciembre y por esa razón esperamos que la próxima semana se reinicien los trabajos”, indicó Haro.

La obra es parte de un proyecto global de adoquinados que el Municipio ejecuta desde al año anterior. Según consta en las publicaciones de la municipalidad, este adoquinado, de acuerdo al plazo contractual, debió ser terminado en septiembre de 2018.