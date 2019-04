Municipio otavaleño adeuda a artistas plásticos

Otavalo. 1 500 dólares adeuda el municipio a un grupo de artistas plásticos que participaron en el Segundo de Muralismo sobre panel, evento que se realizó los días 5 y 6 de septiembre de 2018 como parte del programa de fiestas del Yamor.

Denuncias. Ayer, en rueda de prensa, tres miembros del comité de fiestas, dieron a conocer esta novedad después de agotar los acercamientos con los encargados de la organización del Yamor 2018. “El informe de ejecución de eventos culturales, recreativos y deportivos del Comité Yamor fue elaborado en desconocimiento de los miembros del comité de fiestas”, aseguró David Andrade, quien representó a la Cámara de Comercio en el mencionado comité.

Ana Albuja, propietaria del tradicional local “El Auténtico Yamor”, aseguró que a ella también el municipio le adeuda por la comida entregada antes y durante las fiestas. “Son nueve meses que he estado pidiendo que me cancelen del trabajo que dimos. El alcalde me ha dicho que tengamos paciencia, pero la paciencia se nos ha acabado”, dijo Albuja.

Respuesta. Por su parte, Héctor Sánchez, aseguró desconocer estas deudas y señaló a la dirección de gestión social, como la instancia municipal que debe responder por las mismas. “Cuando presenté el informe dejé saldado todo lo referente a fiestas del Yamor”, mencionó.

Artista. Para Pedro Nicolalde, gestor cultural y participante del encuentro muralista la acción realizada ayer se llevó a cabo después de haber agotado todas las instancias dentro de la municipalidad. “Tuvimos que aportar de nuestros bolsillos para poder cumplir”, señaló el artista.