Multarán a propietarios de terrenos sin cerramiento

Otavalo. Los terrenos sin cerramientos continúan como un problema para quienes habitan en los barrios y ciudadelas periféricas de la urbe. En basureros improvisados, focos de insalubridad, lugares para libar y consumir sustancias prohibidas, sitios inseguros y hasta en ‘moteles al aire libre’ se han convertido estos descuidados espacios.

En la ciudad. A pocas cuadras de la terminal de buses, en la urbanización Valle del Amanecer existen varias propiedades que no tienen cerramientos y que se han convertido en basureros públicos.

“En varias ocasiones he ido al municipio para que obligue al propietario de uno de estos terrenos a construir el cerramiento pero no he visto respuesta. Son 15 años que vivo aquí y nadie ha hecho algo”, dijo María Maigua, habitante del sector.

En esta misma urbanización, una propiedad que colinda con la Unidad Educativa Jacinto Collahuazo también se ha convertido en ‘sala y motel’ para ‘libar y fumar drogas’, dijo Luis Tabango. En la mencionada propiedad existe abundante maleza que es ‘cómplice’ de estas acciones.

Municipio. Marcelo Oban-do, técnico de construcciones del municipio, aseguró que hace algunos meses se ha emitido una notificación pública a los propietarios de lotes sin cerrar para que inicien los trámites y obtengan los permisos respectivos para construir los cerramientos. “Algunos han hecho y otros no, es por eso que actualmente estamos haciendo un recorrido por todas las ciudadelas verificando el cumplimiento de la notificación. Los propietarios que no hayan cumplido serán multados económicamente”, señaló O-bando.