Muelle de San Pablo, una obra en abandono

Otavalo. Solamente en nuestro país se pueden dar estas cosas que hacen sin planificación y cuando está la obra le dejan en abandono.

Esto sucede en el MUELLE DE SAN PABLO , conocido como “Muelle Viejo” que lo restauraron hace dos años y lo dejan en total abandono los contratantes.

Obra en abandono. Este sitio que fue construido hace aproximadamente 80 años ha sido el punto de encuentro de los mejores nadadores de aguas abiertas del país , toda vez que es el sitio de llegada de la Travesía Natatoria al Lago San Pablo, evento que se inició un 8 de Septiembre de 1 940 y fue ganado por primera vez por Jaime Gordón, un joven quiteño de 15 años de edad.

Este año 2 019 se realizó la 58 edición. El Muelle Viejo conocido por todos fue el hogar de la Familia Echeverría hasta hace dos años atrás cuando el Ministerio de Turismo les compro con la finalidad de restaurarlo y en la parte frontal hacer un parque o plaza que sirva para el turismo nacional e internacional. Hace aproximadamente DOS AÑOS esta obra se concluyó pero no entra en servicio y el problema se genera porque el Ministerio de Turismo debe una cantidad aproximada de un millón de dólares a la Empresa Constructora IMBAVIAL, cuyo representante es el arquitecto Patricio Vaca.

Una obra mal planificada y botada a su suerte. Hace pocos días fui al sitio con Patricio Vaca para verificar y ver la posibilidad de hacer una obra adicional ahí, que es sin duda un espacio de la historia deportiva de la natación ecuatoriana. Viendo la obra se puede dar cuenta de los errores tremendos, de lo mal planificado y en este momento está en abandono. Con mucha razón, la Empresa Constructora IMBAVIAL mientras no le cancelen los valores adeudados no podrá entregar la obra al Ministerio de Turismo y hasta mientras se está dañando y deteriorando porque son más de DOS AÑOS que la obra ya esta concluida. La Empresa Constructora IMBAVIAL al momento está gastando mensualmente en un cuidador para que no sea saqueado el muelle por delincuentes.

La inoperancia ¿hasta cuándo? No podemos admitir que en un país sin recursos se despilfarren los dineros de los ecuatorianos de forma irresponsable, se remodela el Muelle de San Pablo para hacer oficinas del Ministerio de Turismo. Me pregunto, quiénes concurrirán a dichas oficinas si la tecnología da información al instante al celular y por Internet. ¿Qué pueden hacer funcionarios en un sitio que no es adecuado para ello? La irresponsabilidad y la inoperante reina en nuestro país.