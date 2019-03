Maricruz Navarro llega al Concejo para ‘tatuar’ su legado en favor del ambiente

Perfil. Su carisma y sencillez le permitieron ser la concejala más votada de las mujeres. Además de ser la segunda a nivel general. Ella recibió el apoyo de 6 mil 709 personas que confiaron en sus ofertas de campaña. Eso no la obnubila, al contrario le da más responsabilidad. “No los voy a defraudar. Este es un gran reto que voy a asumir con mucho compromiso”, asegura.

La campaña ya pasó y Maricruz no descansa. Junto con un grupo de amigas empezaron a construir casas para los perros callejeros.

Las vallas publicitarias y las lonas utilizadas en durante la campaña, están siendo transformadas en casas para los canes callejeros. De hecho ya planifica lo que será su primer proyecto de ordenanza que será en favor de los animales además de luchar por el cuidado del ambiente.

Momentos complicados. Pero no todo ha sido felicidad durante los últimos meses en la vida de Maricruz. En menos de un año perdió a tres personas que de alguna manera la guiaron y la iluminaron durante los 45 días de la campaña electoral.

Primero fue su hija que falleció un día después de nacer. Luego su padre Galo y por último su tío. “Fueron momentos duros, el 2018 fue muy doloroso para mí. Dios pone las cosas en su momento y este fue el mío, lo que me ha permitido olvidarme un poco de las tristezas”, explica la concejala de 32 años de edad.

En el ámbito profesional, Maricruz ha destacado por sus trabajos como tatuadora. Precisamente ha participado en diferentes festivales internacionales realizados en Argentina, Brasil, y Perú. Además de los encuentros nacionales en todo el país. “Soy orgullosamente tatuadora, eso no me hace más ni menos. Más allá de tener o no la experiencia en política hay que ser actor social”, finalizó.

El 14 de mayo próximo se posesionarán oficialmente las nuevas autoridades a nivel seccional. Ellos estarán en funciones por cuatro años y no cinco, como pasó en los dos últimos períodos. Es decir que, a partir de este año, entre las elecciones nacionales y locales habrá un lapso de 2 años.

El domingo pasado se eligieron 23 prefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales.

Además de 4 mil 89 vocales de las juntas parroquiales.