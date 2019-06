Maquinaria municipal, un dolor de cabeza más

Otavalo. Vehículos sin ‘memoria’ y desmantelados, maquinaria que está abandonada desde hace varios años hacen parte de la realidad que se observa en la mecánica municipal.

Problema. El Director Administrativo del Municipio, Marcelo Burbano, aseguró que el último encargado de esta importante área municipal, Édison Jaramillo, hasta el momento no ha entregado los vehículos a la nueva administración.

La semana pasada, conjuntamente con la presencia de la Notaria Tercera del cantón, Patricia Díaz, se realizó un inventario de la maquinaria y el estado en que se encuentra el equipo pesado, que está ubicado en la mecánica municipal.

Faltantes. “Queremos dejar constancia de que hay maquinaria pesada y un hidrocleaner que no se encuentran en la bodega y no se ha podido ubicar esa maquinaria. Nuestra preocupación es que debemos dejar constancia también de que había una furgoneta que servía para el traslado de los niños del centro infantil municipal, la misma que está totalmente destruida, no tiene la memoria y los asientos”, dijo Burbano quien aseguró además que hay muchos casos en los que los vehículos no tienen llantas de emergencia y herramientas.

Multas. Algo que también preocupa al Director Administrativo son las multas por infracciones de tránsito que han generado algunos conductores que no se han dado a conocer también existen vehículos pequeños y maquinaria pesada que no ha sido matriculada en el tiempo correspondiente. “Estas son cosas que nos preocupan y están entorpeciendo el desarrollo de la nueva administración”, explicó.

Escenario. Al ingresar a la mecánica municipal se observa dos barredoras dañadas. A pocos metros se encuentra una cargadora y una oruga oxidándose a la intemperie. También hay tres motocicletas que han cumplido su vida útil. “Conocimos que los vehículos tenían problemas mecánicos y no me parece que se haya manejado con este nivel de irresponsabilidad nuestros recursos”, dijo Carlos Lema, habitante del cantón.

Preocupación. A decir de Burbano, la falta de mantenimiento sería una de las causas para que la maquinaria y vehículos se encuentren en el actual estado. “Nos preocupa porque en los registros constan que se ha dado mantenimiento a la maquinaria pero la prueba que afirma lo contrario está ahí”.