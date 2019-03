Las lluvias que caen en Otavalo evidencian el mal estado del alcantarillado

“Las autoridades deben preocuparse más por nosotros. No es posible que cada que llueva estemos en problemas. Siempre pasa lo mismo, toda esta semana hemos estado inundados”, afirma Germán López, morador de la ciudadela Imbaya, uno de los sectores perjudicados. Igual es el sentir en la ciudadela María José, la gran dignificada por las lluvias.

Fernando Soria, gerente de Emapao, reconoce el problema. Asegura que el cauce del agua que llega desde los sectores altos generan el inconveniente. “Nuestro sistema de alcantarillado es sanitario y no combinado”, especificó.

Problemas. Édison Paredes quien vive en el lugar desde hace 14 años, va más allá y culpa al Municipio del problema. “El alcantarillado no abastece. La administración actual va a adoquinar encima del alcantarillado que no sirve. No es posible que se hagan este tipo de obras”, opina Paredes.

Desde el martes hasta ayer la situación preocupaba a las 136 familias que conforman la ciudadela María José. El problema no queda ahí, de acuerdo a Paredes el hidrocleaner, que es una máquina que sirve para realizar este tipo de limpieza está dañado desde hace tres meses.

“Eso me dijeron en Emapao, todos sabemos que es una falla del Municipio. Nosotros necesitamos una ayuda inmediata”, apuntó el morador.

De acuerdo al informe del Cuerpo de Bomberos hasta el momento no se han registrado daños materiales, sin embargo los problemas en colectores de agua por falta de limpieza es un inconveniente.

Técnicamente lo que se vive en el cantón es un fenómeno meteorológico conocido como ‘lluvia desproporcionada’. “Es un hecho fuerte que se registra durante unos 15 minutos de intensidad. Nosotros estamos preparados con todas las unidades para atender las emergencias”, reconoce Carlos López, jefe del Cuerpo de Bomberos de Ota-valo.