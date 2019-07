La fiesta del Yamor inicia en 55 días, se alista programación

Otavalo. El 30 de agosto se llevará a cabo el Pregón de la Alegría con el que darán inicio las fiestas del Yamor de 2019, así lo dio a conocer, Marlon Gómez, director de gestión Social y Cultural de la municipalidad.

Planes. Actualmente se encuentran realizando varias gestiones con empresas públicas y privadas para obtener os recursos necesarios que se sumen a los 200 mil dólares que destina la municipalidad para la organización de esta fiesta. “El tiempo es muy corto para que las empresas públicas y privadas se involucren. Hemos tenido visitas de algunas instituciones pero también nosotros estamos saliendo a buscar los auspicios necesario. Es muy grato constatar que todos quieren ser parte de esta fiesta”, dijo Gómez.

Comité. La semana pasada se llevó a cabo una reunión con los miembros del Comité para dar a conocer varios detalles de la organización. Gómez habló de la impugnación que realizó el presidente de la Urbanización IOA, Rodrigo Castro, a cuatro miembros del Comité por no cumplir los requisitos que les habiliten para ser parte del mismo. El funcionario aseguró que de los cuatro vocales impugnados, uno de ellos no cumple con lo que dice la ordenanza.

“Tuvimos un pasado inmediato catastrófico en el que se pasaron por encima ordenanzas y era necesario que la nueva administración inicie conformando el Comité de fiestas respetando la ordenanza correspondiente. Los ciudadanos conscientes no debemos permitir que la experiencia del año anterior se repita. He recibido una respuesta a mi inquietud, soy enemigo de polemizar pero esa respuesta no me satisface porque no se ha justificado el respaldo de instituciones con cinco años de vigencia”, dijo Castro asegurando que no quiere ser identificado como opositor al desarrollo de las fiestas.