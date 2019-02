Grupo de empleados no han recibido su salario desde enero

Otavalo. El drama para un grupo de empleados municipales que aún no han recibido su salario de enero continúa. Hasta la tarde del viernes todavía el problema no estaba resuelto pero se espera que esta semana se pueda dar solución al inconveniente.

Drama. Según el concejal Rubén Buitrón, quien se mantiene en contacto con los empleados impagos, hay personas que han tenido que recurrir a realizar pequeños préstamos para poder sobrellevar estos primeros 15 días de febrero sin sueldo.

“No son 40 ni 60 los empleados que aún no reciben el pago por su trabajo. Son 115 contratos de los cuales solo están firmados entre 50 a 60, pero la dirección financiera no puede pagar mientras no tenga la totalidad de los contratos firmados. ¿Quién tiene que hacer este trabajo? Talento humano y esto deja en evidencia de que en esta dirección existe un equipo de negligentes e indolentes con sus propios compañeros”, dijo Buitrón.

El concejal también señaló que en este problema existe ‘complicidad’ de la administración.

“Hay una ausencia e impavidez de la primera autoridad del cantón que no hace nada ni dispone como debería para que la directora (de talento humano) no se ría de sus propios colaboradores”, dijo.

Respuesta. Por su parte, May San Liu, aseguró que en esta dirección municipal no son indolentes. “Estamos pendientes del lado humano de cada uno de los trabajadores”. Liu también aprovechó esta entrevista para rectificar el número de personal con contrato que labora en el municipio.

“Son alrededor de 120 renovaciones de contratos y 64 nombramientos provisionales. Las renovaciones están legalizadas y el municipio no tiene mora patronal en el IESS”, manifestó la funcionaria.