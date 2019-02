Grupo de empleados, aún sin sueldo

Otavalo. La directora de Talento Humano de la Municipalidad, May San Liu, en una entrevista realizada el 30 de enero, aseguró que todos los empleados por contratos ocasionales y nombramientos provisionales que laboran en la institución recibirán los sueldos de enero puntualmente y que sus contratos serán legalizados el mismo mes.

Hasta ayer a mediodía, los empleados no cobraban sus salarios y recién en horas de la tarde renovaron sus contratos.

Preocupación. El concejal Rubén Buitrón, quien informó de este particular a finales de enero, volvió a arremeter contra de la administración municipal y aseguró que recién el 30 de enero, es decir, el mismo día que se entrevistó a la directora de Talento humano de la municipalidad, se reingresó a los mencionados empleados al seguro social.

“En el mes de febrero, supuestamente, les van a pagar el sueldo de enero y febrero. Esto se llama negligencia administrativa de un grupo de ineptos que están ahí trabajando”, señaló Buitrón.

El jueves y viernes intentamos localizar a la directora de Talento Humano pero no fue posible realizar la entrevista. Ayer a mediodía se tenía previsto el diálogo con la funcionaria y no nos atendió porque se encontraba en una reunión en la alcaldía. Por medio de la dirección de comunicación acudimos a la alcaldía y se nos informó que la mencionada funcionaria no se encontraba en esta dependencia.