$!Funcionarios municipales ya cobraron liquidaciones por adelantado en Otavalo

Otavalo. Mientras un grupo de acreedores exigen la cancelación de los pagos por sus servicios prestados en la Fiestas del Yamor. El Alcalde Gustavo Pareja y tres funcionarios más recibieron una liquidación por 30 mil 733 dólares.

Contradictorio. Lo curioso de la situación es que las personas que ya fueron liquidadas, siguen en funciones. Así lo comprobó ayer un equipo de EL NORTE durante un recorrido realizado. Los últimos días al interior de la municipalidad han sido ajetreados. Al menos desde la dirección de Talento Humano, el entra y sale de los empleados es una constante.

Ya no es. May San Lui, quien era la directora de esta dirección ya no está, su reemplazo es Rosa Díaz, pero curiosamente ella sigue en la institución.

Ayer quiso hablar con EL NORTE sobre el tema de las liquidaciones pero se abstuvo. Aseguró que su oficina estaba cerrada, pero minutos después, el alcalde y el procurador síndico salieron repentinamente del lugar sin querer hablar con los medios de comunicación.

Reacciones. “Entre gallos y medianoche, ahora resulta que todo el mundo ha estado trabajando día y noche durante los 365 días del año. El periodo de esta administración fenece el 13 de mayo”, explica Buitrón.

Según el edil, Gustavo Pareja no ha renunciado a su cargo, pero le es extraño que ya haya recibido una liquidación. “Todos los funcionarios incluido los concejales deberíamos tener el proceso de liquidación a partir del 14 que ya no somos funcionarios”, dijo.

EL NORTE trató de conocer la versión de los involucrados pero no quisieron hablar, particularmente del alcalde Gustavo Pareja, quien se excusó, asegurando que tenía un sesión de cámara. De acuerdo al documento oficial del municipio llegado a esta redacción, Pareja recibió una liquidación de USD 11 555.