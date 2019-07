Exempleados reclaman sus liquidaciones

Otavalo. Para Rodrigo Mar-tínez, exempleado de la municipalidad, el despido intempestivo del que fueron objeto él junto a otras 24 personas tiene tintes de persecución política.

Preocupación. Martínez aseguró que hasta el momento no han recibido la liquidación por haber trabajado en el municipio cinco años. “Fuimos despedidos el 28 de junio un grupo de 25 personas que laborábamos bajo el régimen del Código del Trabajo. Estamos esperando la liquidación correspondiente para iniciar un juicio sobre el Código del Trabajo. El despido fue intempestivo.

Tenemos un contrato colectivo que rige por 8 años”, explicó Martínez.

Liquidaciones. Según el ex empleado, la semana pasada mantuvieron una reunión con el abogado defensor de los 25 exempleados en el Ministerio Laboral con representantes de las direcciones de Talento Humano y Jurídica de la municipalidad. “Fueron dos abogadas que llegaron con unos papeles que supuestamente están en regla y nos pidieron que firmáramos, pero no tenían los cheques ni la plata de nuestras liquidaciones”, explicó Martínez.

Realidad diferente. Otro grupo más grande de exempleados municipales, cuyos contratos fueron realizados por medio de la Ley Orgánica del Servicio Público, también atraviesa el mismo caso. “Por estar bajo este régimen de contratación nos aseguraron que no podemos exigir mucho. Consulté a un profesional sobre este tema y me aseguró que, después de 15 días de haber presentado la documentación es obligatoria para quienes dejamos el servicio público. Mi documentación ya fue dejada en Talento Humano de la municipalidad el pasado 6 de junio y hasta hoy no tengo respuesta de la liquidación. Lo último que nos dijeron es que esto podía durar de uno a dos meses”, señaló Viviana Garcés, exrevisora municipal.

A la espera. Intentamos obtener una versión oficial del municipio sobre este tema a través de la dirección de comunicación de la institución, pero Germán Muenala, director de la mencionada instancia, aseguró que la directora financiera, Mayra Andrade, se pronunciará al respecto hoy, a las 15:00.

No quieren volver. “Nosotros no buscamos la reubicación de nuestros puestos porque somos parte de otro proceso encabezado por Gustavo Pareja. Seguiremos siendo fieles a la persona que nos abrió las puertas para poder trabajar en el municipio·, dijeron.