Deuda de 46 mil dólares tendrá nuevo presidente del GAD parroquial Eugenio Espejo

Otavalo. Con un déficit de 46 mil dólares, Mariano Burga asumió sus funciones como nuevo presidente del Gobierno Parroquial de Eugenio Espejo. El pasado viernes se realizó el acto de posesión ante la población de este sector del cantón.

Situación. “La anterior administración no nos ha dejado los informes respectivos. Esperaremos hasta el lunes que nos hagan llegar toda la documentación para conocer cómo está quedando la administración”, dijo. Las deudas están relacionadas con el pago a educadoras, alimentación en los centros infantiles y liquidación de personal del GAD Parroquial.

Según el flamante presidente, las prioridades de la parroquia son el mejoramiento vial, dotación de servicios básicos, promover las ferias inclusivas para incentivar la producción local.

“Debemos aprovechar el interés que existe de instituciones educativas de nivel superior que quieren implementar proyectos productivos en nuestra parroquia”, señaló.

Plazos. Burga aseguró que la anterior administración no dejó obras inconclusas, pero explicó que hay proyectos de adoquinado y alcantarillado que están por ejecutar, de los que no tiene mayor información. “Decidimos poner plazo hasta el lunes. Si no nos hacen llegar la documentación necesaria acudiremos a la Contraloría para que se encargue de esta situación”, señaló el presidente. “Esperamos que esta administración conduzca a Eugenio Espejo por el desarrollo. Las autoridades municipales deben brindar atención y ayudar en la dotación de alcantarillado y agua de calidad”, dijo Carlos Maldonado, habitante .