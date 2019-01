En el mercado municipal claman incremento de frecuencias de transporte

Otavalo. Comerciantes y usuarios del mercado 24 de Mayo esperan que la multifuncional terminal de tránsito, que desde hace varios meses funciona en la parte posterior del mercado, incremente el número de frecuencias y destinos desde el centro de expendio.

Antecedentes. El pasado lunes, un grupo de comerciantes y habitantes de varias comunidades llegó hasta la casa municipal e ingresó a la sesión de concejo municipal en donde fueron recibidos por las autoridades del cantón.

Washington Vela, presidente de la asociación 24 de Mayo, una de las cuatro asociaciones que forman parte del mercado municipal, explicó que los comerciantes solicitaron “que se incremente las líneas y frecuencias hasta el mercado 24 de Mayo. Este punto fue planteado el 8 de agosto de 2018 al alcalde cantón pero hasta el momento no se ha viabilizado. Se han hecho dos estudios de factibilidad por técnicos del municipio y hasta ahora no se ha cumplido. Ahora Movidelnor exige un estudio más, estamos cumpliendo un año y medio con estudios y esto no puede ser”, señaló Vela

Beneficios. Hasta la parte posterior del mercado municipal, llegan tres cooperativas de transportes. 8 de septiembre, Imbaburapak y Trans. Minas. “Solicitamos un incremento de frecuencias y destinos porque la mayor parte de usuarios y comerciantes del mercado son de las zonas rurales y es necesario que las frecuencias que llegan hasta el mercado 24 de Mayo sean legalizadas”, señaló el dirigente.

Usuarios. “Es necesario que se mantengan las paradas de buses en el mercado porque nos ayuda a quienes venimos de comunidades lejanas. Se debe apoyar esta incoativa que beneficia a muchas personas y comerciantes de las zonas rurales”, dijo María Montalvo.