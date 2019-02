Empleados municipales de Otavalo dudan de su estabilidad

Otavalo. Existe preocupación en un grupo de empleados municipales pues temen que no podrían recibir su sueldo de enero. Según dio a conocer el concejal Rubén Buitrón, desde la Dirección de Talento humano todavía no se han actualizado los contratos, pese a que continúan trabajando, y aún no se les reafilia al seguro social, IESS.

Preocupación. El concejal habló en representación de un número de entre 60 a 80 trabajadores, incluidos algunos cuyos contratos no serán renovados definitivamente, señaló Buitrón.

“A los trabajadores que están ratificados en sus puestos y están laborando, aún no les han hecho firmar el respectivo contrato y por esta razón no van a tener acceso a su remuneración mensual del mes de enero del año 2019”, aseguró.

Otro problema. Buitrón también dio a conocer que alrededor de 200 empleados municipales de contrato colectivo, “por quinta vez, están a la espera que se realice una actualización de la información que requiere el ministerio de finanzas , tanto de talento humano y del área financiera, para poder obtener el visto bueno del mencionado ministerio y recién pagarles el retroactivo que les vienen adeudando desde el año 2015”.

El Municipio tenía un déficit de 1 millón 300 mil dólares para cumplir con estos pagos.

Esto se solucionó con una reforma que fue aprobada en Concejo Municipal, pero el problema no se ha solucionado todavía.

“Son 52 dólares mensuales por cada trabajador, son alrededor de 200.

El Ministerio de Finanzas ha rechazado el último informe porque no cumple con los requerimientos y esta es la quinta vez que tienen que volver a hacer conforme al formato que tiene el Ministerio”, dijo Buitrón.

Respuestas. “Es mentira de que no se les va a pagar. Hemos renovado a todos quienes tienen contratos ocasionales y está certificado por la dirección financiera. Contamos con la partida presupuestaria para todos. Son alrededor de 38 a 40 personas las que tienen contratos ocasionales. La mayoría son empleados de planta”, señaló May San Liu, directora de talento humano de la municipalidad.

Con respecto a la afiliación al IESS, Liu explicó que debido al ejercicio fiscal, el municipio “afilia el 1 de enero y saca el 31 de diciembre. Ya están afiliados todos los trabajadores que están bajo contrato ocasional”, dijo la directora. Este año se realizarán concursos de méritos y oposición para alrededor de 35 puestos.