El pequeño Ángel sigue esperando la ayuda solidaria

cONTRA LA NECESIDAD Y LA VIDA

El daño cerebral ha generado una serie de problemas en el menor quien no puede ver, no escucha y no habla. Su condición de discapacidad –De acuerdo al carné del Conadis tiene un 85 por ciento- lo hacen vulnerable, es por ello que su madre lo cuida las 24 horas del día. Pañales y una silla de ruedas es la prioridad. “No estoy calificada para el bono, yo no trabajo y necesito ayuda para que mi hijo sobreviva”, agrega la madre.